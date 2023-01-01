Xiaomi Poco F5 против Motorola Moto G54 Power 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 мая 2023 года Xiaomi Poco F5 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, против 6.5-дюймового Motorola Moto G54 Power 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 7020 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco F5
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 33W)
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Возможность записи 4K-видео
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 7 Plus Gen 2
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola Moto G54 Power 5G
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Функция реверсивной зарядки
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
87
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
68
Производительность
Быстродействие приложений и системы
74
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
81
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
79
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1000 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.9%
|85.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|161.11 мм
|161.56 мм
|Ширина
|74.95 мм
|73.82 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.89 мм
|Вес
|181 грамм
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP52
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий
|Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
|MediaTek Dimensity 7020
|Макс. частота
|2910 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.49 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X2
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 725
|IMG BXM-8-256
|GPU-ядер
|1536
|144
|Частота GPU
|580 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|~1781.7 Гфлопс
|~259.2 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1228
Geekbench 5 (многоядерный)
3953
|CPU
|248804
|-
|GPU
|355235
|-
|Memory
|185637
|-
|UX
|169992
|-
|Total score
|961290
|-
|Stability
|84%
|-
|Graphics test
|45 FPS
|-
|Graphics score
|7530
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
|My UX
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|6000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|67 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (83% за 30 минут)
|Да (50% за 33 минут)
|Время полной зарядки
|0:47 ч.
|1:35 ч.
|Веб-серфинг
|12:11 ч.
|-
|Просмотр видео
|16:29 ч.
|-
|Игры
|05:23 ч.
|-
|Режим ожидания
|102 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|118°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", OmniVision OV64B40 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.61 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|f/2.4
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|-
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|20
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Сентябрь 2023 года
|Дата начала продаж
|Май 2023 года
|Сентябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 67 Вт
|Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение и корпус - выбирайте Xiaomi Poco F5, а если автономность – то Motorola Moto G54 Power 5G.
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