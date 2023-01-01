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Xiaomi Poco F5 против OnePlus Nord 3

79 из 100
Xiaomi Poco F5
VS
77 из 100
OnePlus Nord 3
Xiaomi Poco F5
OnePlus Nord 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 мая 2023 года Xiaomi Poco F5 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, против 6.74-дюймового OnePlus Nord 3, который имеет процессор MediaTek Dimensity 9000 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F5
  • На 7% лучшая автономность (34:14 vs 31:56 часов)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus Nord 3
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • На 16% выше максимальная яркость экрана (1125 против 972 нит)
  • На 14% выше плотность пикселей (451 vs 395 PPI)
  • Поддерживает более мощную зарядку (80W vs 67W)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Poco F5
88
Nord 3
92
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Poco F5
75
Nord 3
70
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Poco F5
74
Nord 3
78
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Poco F5
73
Nord 3
77
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Poco F5
81
Nord 3
78
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Poco F5
82
Nord 3
79
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Poco F5
79
Nord 3
77
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F5
vs
Nord 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.74 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1240 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.1:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 451 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 1450 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.9% 89.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco F5
972 нит
Nord 3 +16%
1125 нит

Дизайн и корпус

Высота 161.11 мм 162 мм
Ширина 74.95 мм 75.1 мм
Толщина 7.9 мм 8.1 мм
Вес 181 грамм 193.5 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP54
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Синий Серый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco F5
88.9%
Nord 3 +1%
89.5%

Производительность

Тестируем Xiaomi Poco F5 и OnePlus Nord 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 MediaTek Dimensity 9000
Макс. частота 2910 МГц 3050 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.49 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 725 Mali-G710 MP10
Частота GPU 580 МГц 850 МГц
FLOPS ~1781 Гфлопс ~1648 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F5
1219
Nord 3
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F5
3966
Nord 3
н/д
AnTuTu Benchmark 9
Poco F5
953754
Nord 3 +6%
1012005
CPU 249409 256481
GPU 354940 385188
Memory 176027 177993
UX 165113 184752
Total score 953754 1012005
3DMark Wild Life Performance
Poco F5
7531
Nord 3
н/д
Stability 84% -
Graphics test 45 FPS -
Graphics score 7531 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI 14 OxygenOS 13.1

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (83% за 30 минут) Да (60% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:47 ч. 0:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:11 ч. 12:40 ч.
Просмотр видео 16:29 ч. 13:28 ч.
Игры 05:24 ч. 05:20 ч.
Режим ожидания 102 ч. 93 ч.
Общая автономность
Poco F5 +7%
34:14 ч.
Nord 3
31:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F5 vs OnePlus Nord 3
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 112°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 19
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года Июль 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года Июль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Да, 80 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера и звук - выбирайте Xiaomi Poco F5, а если производительность, игры и корпус – то OnePlus Nord 3.

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