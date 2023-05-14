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Xiaomi Poco F5 против Realme GT Neo 5

79 из 100
Xiaomi Poco F5
VS
82 из 100
Realme GT Neo 5
Xiaomi Poco F5
Realme GT Neo 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 мая 2023 года Xiaomi Poco F5 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, против 6.74-дюймового Realme GT Neo 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F5
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 18 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Realme GT Neo 5
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Поддерживает более мощную зарядку (150W vs 67W)
  • Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 14% выше плотность пикселей (451 vs 395 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Poco F5
81
GT Neo 5
94*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Poco F5
79
GT Neo 5
82*
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
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Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F5
vs
GT Neo 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.74 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1240 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 451 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 500 нит -
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 1400 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.9% 87.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco F5
964 нит
GT Neo 5
н/д

Дизайн и корпус

Высота 161.11 мм 163.85 мм
Ширина 74.95 мм 75.75 мм
Толщина 7.9 мм 8.9 мм
Вес 181 грамм 199 граммов
Водонепроницаемость IP53 -
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Пластик -
Материал рамки Пластик -
Доступные цвета Белый, Черный, Синий Белый, Черный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco F5 +1%
88.9%
GT Neo 5
87.9%

Производительность

Тестируем Xiaomi Poco F5 и Realme GT Neo 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 2910 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.49 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 725 Adreno 730
Частота GPU 580 МГц 900 МГц
FLOPS ~1781 Гфлопс ~2765 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F5
1222
GT Neo 5 +6%
1290
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F5
3964
GT Neo 5 +8%
4297
AnTuTu Benchmark 9
Poco F5
948281
GT Neo 5 +14%
1081423
CPU 249409 243389
GPU 354940 450859
Memory 176027 193070
UX 165113 186616
Total score 948281 1081423
3DMark Wild Life Performance
Poco F5
н/д
GT Neo 5
10021
Stability - 62%
Graphics test - 60 FPS
Graphics score - 10021
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI 14 Realme UI 4.0

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 150 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (83% за 30 минут) Да (50% за 7 минут)
Время полной зарядки 0:47 ч. 0:16 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:11 ч. -
Просмотр видео 16:29 ч. -
Игры 05:24 ч. -
Режим ожидания 102 ч. -
Общая автономность
Poco F5
34:14 ч.
GT Neo 5
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F5 vs Realme GT Neo 5
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 112°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.5
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2023 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Да, 150 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и корпус - выбирайте Realme GT Neo 5, а если программное обеспечение и звук – то Xiaomi Poco F5.

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Мнение пользователей

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Vilcher268 14 мая 2023 11:47
Оба аппараты достойные, но разного класса. Правильнее будет сравнивать POCO F5 с Realme GT Neo 5 SE...
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