Главная > Сравнение смартфонов > Poco F5 vs Galaxy S22 Ultra – что лучше выбрать?

Xiaomi Poco F5 против Samsung Galaxy S22 Ultra

77 из 100
Xiaomi Poco F5
VS
81 из 100
Samsung Galaxy S22 Ultra
Xiaomi Poco F5
Samsung Galaxy S22 Ultra

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 мая 2023 года Xiaomi Poco F5 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy S22 Ultra, который имеет процессор Exynos 2200 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F5
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 45W)
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Весит на 47 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • На 27% выше плотность пикселей (500 vs 395 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (1272 против 969 нит)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F5
vs
Galaxy S22 Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3088 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.3:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 500 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 830 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 1750 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus Plus
Соотношение экрана к корпусу 88.9% 90.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.2%
ШИМ (PWM) - 120 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco F5
969 нит
Galaxy S22 Ultra +31%
1272 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.11 мм 163.3 мм
Ширина 74.95 мм 77.9 мм
Толщина 7.9 мм 8.9 мм
Вес 181 грамм 228 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP68
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Синий Белый, Черный, Серый, Синий, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco F5
88.9%
Galaxy S22 Ultra +1%
90.2%

Производительность

Тестируем Xiaomi Poco F5 и Samsung Galaxy S22 Ultra в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 Samsung Exynos 2200
Макс. частота 2910 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.49 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 725 Samsung Xclipse 920
Частота GPU 580 МГц 1300 МГц
FLOPS ~1781 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F5 +3%
1228
Galaxy S22 Ultra
1190
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F5 +7%
3955
Galaxy S22 Ultra
3682
AnTuTu Benchmark 9
Poco F5
949776
Galaxy S22 Ultra
946327
CPU 249409 223163
GPU 354940 391575
Memory 176027 175188
UX 165113 154579
Total score 949776 946327
3DMark Wild Life Performance
Poco F5 +10%
7530
Galaxy S22 Ultra
6872
Пиковая температура корпуса - 39.7 °C
Stability 84% 64%
Graphics test 45 FPS 41 FPS
Graphics score 7530 6872
PCMark 3.0
Web score - 10972
Video editing - 7129
Photo editing - 28505
Data manipulation - 10600
Writing score - 15763
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 14 One UI 5.1
Размер системы из коробки - 26.8 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (83% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:47 ч. 0:59 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:11 ч. 11:20 ч.
Просмотр видео 16:29 ч. 14:43 ч.
Игры 05:24 ч. 05:53 ч.
Режим ожидания 102 ч. 109 ч.
Общая автономность
Poco F5 +3%
34:14 ч.
Galaxy S22 Ultra
33:09 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F5 vs Samsung Galaxy S22 Ultra
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 108 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 12000 x 9000
Зум Цифровой Оптический, 10x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 7864 x 5200
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.82"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F5
н/д
Galaxy S22 Ultra
90.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2023 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Май 2023 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.05 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.58 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Samsung Galaxy S22 Ultra, а если производительность – то Xiaomi Poco F5.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
10 (66.7%)
5 (33.3%)
Всего проголосовало: 15

Сравнения с конкурентами

1. OnePlus 11 vs Samsung Galaxy S22 Ultra
2. Samsung Galaxy Z Fold 5 vs S22 Ultra
3. Honor 90 vs Samsung Galaxy S22 Ultra
4. Samsung Galaxy Z Flip 5 vs S22 Ultra
5. Samsung Galaxy Z Flip 4 vs S22 Ultra
6. Samsung Galaxy S20 Plus vs S22 Ultra
7. Samsung Galaxy A54 5G vs S22 Ultra
8. Xiaomi 12T vs Poco F5
9. Xiaomi Poco X5 Pro vs Poco F5
10. Xiaomi Poco F5 Pro vs Poco F5
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры