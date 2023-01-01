Xiaomi Poco F5 против Samsung Galaxy S22 Ultra
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 мая 2023 года Xiaomi Poco F5 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy S22 Ultra, который имеет процессор Exynos 2200 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco F5
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 45W)
- Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
- Весит на 47 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra
- Камера имеет оптический зум 10x
- На 27% выше плотность пикселей (500 vs 395 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- На 31% выше максимальная яркость экрана (1272 против 969 нит)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Функция реверсивной зарядки
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
87
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
68
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
81
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
82
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1440 x 3088 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.3:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|500 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Да
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|830 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1000 нит
|1750 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Gorilla Glass Victus Plus
|Соотношение экрана к корпусу
|88.9%
|90.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.2%
|ШИМ (PWM)
|-
|120 Гц
|Время отклика
|-
|1 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|161.11 мм
|163.3 мм
|Ширина
|74.95 мм
|77.9 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.9 мм
|Вес
|181 грамм
|228 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP68
|Система охлаждения
|-
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий
|Белый, Черный, Серый, Синий, Зеленый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
|Samsung Exynos 2200
|Макс. частота
|2910 МГц
|2800 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.49 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 725
|Samsung Xclipse 920
|Частота GPU
|580 МГц
|1300 МГц
|FLOPS
|~1781 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F5 +3%
1228
1190
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F5 +7%
3955
3682
|CPU
|249409
|223163
|GPU
|354940
|391575
|Memory
|176027
|175188
|UX
|165113
|154579
|Total score
|949776
|946327
|Пиковая температура корпуса
|-
|39.7 °C
|Stability
|84%
|64%
|Graphics test
|45 FPS
|41 FPS
|Graphics score
|7530
|6872
|Web score
|-
|10972
|Video editing
|-
|7129
|Photo editing
|-
|28505
|Data manipulation
|-
|10600
|Writing score
|-
|15763
Таблица Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 (#92 и #95)
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|256 ГБ
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|MIUI 14
|One UI 5.1
|Размер системы из коробки
|-
|26.8 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|67 Вт
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (83% за 30 минут)
|Да (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:47 ч.
|0:59 ч.
|Веб-серфинг
|12:11 ч.
|11:20 ч.
|Просмотр видео
|16:29 ч.
|14:43 ч.
|Игры
|05:24 ч.
|05:53 ч.
|Режим ожидания
|102 ч.
|109 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|12000 x 9000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 10x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|120°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|7864 x 5200
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/2.82"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
134
Качество видео
114
Итоговая оценка камеры
131
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Май 2023 года
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|1.05 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.58 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 67 Вт
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Samsung Galaxy S22 Ultra, а если производительность – то Xiaomi Poco F5.
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