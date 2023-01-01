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Xiaomi Poco F5 против 12T Pro

79 из 100
Xiaomi Poco F5
VS
81 из 100
Xiaomi 12T Pro
Xiaomi Poco F5
Xiaomi 12T Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 мая 2023 года Xiaomi Poco F5 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, против 6.67-дюймового Xiaomi 12T Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco F5
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Весит на 24 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi 12T Pro
  • Поддерживает более мощную зарядку (120W vs 67W)
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • На 13% выше плотность пикселей (446 vs 395 PPI)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco F5
vs
12T Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1220 x 2712 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 446 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 900 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.9% 86.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.2%
ШИМ (PWM) - 120 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco F5 +5%
964 нит
12T Pro
918 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.11 мм 163.1 мм
Ширина 74.95 мм 75.9 мм
Толщина 7.9 мм 8.6 мм
Вес 181 грамм 205 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP53
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Синий Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco F5 +3%
88.9%
12T Pro
86.7%

Производительность

Тестируем Xiaomi Poco F5 и Xiaomi 12T Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 2910 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.49 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 725 Adreno 730
Частота GPU 580 МГц 900 МГц
FLOPS ~1781 Гфлопс ~2765 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco F5
1222
12T Pro +3%
1258
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco F5
3964
12T Pro +4%
4113
AnTuTu Benchmark 9
Poco F5
948281
12T Pro +15%
1090854
CPU 249409 247790
GPU 354940 465095
Memory 176027 186203
UX 165113 182169
Total score 948281 1090854
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 14 MIUI 14
Размер системы из коробки - 33 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (83% за 30 минут) Да (50% за 7 минут)
Время полной зарядки 0:47 ч. 0:23 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:11 ч. 12:04 ч.
Просмотр видео 16:29 ч. 15:07 ч.
Игры 05:24 ч. 05:33 ч.
Режим ожидания 102 ч. 93 ч.
Общая автономность
Poco F5 +6%
34:14 ч.
12T Pro
32:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco F5 vs Xiaomi 12T Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 200 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (200 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22", Samsung HP1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Xiaomi 12T Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 -
Апертура f/2.5 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.47"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Poco F5
н/д
12T Pro
130
Качество видео
Poco F5
н/д
12T Pro
134
Итоговая оценка камеры
Poco F5
н/д
12T Pro
129

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco F5
н/д
12T Pro
90.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2023 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Май 2023 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Да, 120 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, игры и корпус - выбирайте Xiaomi 12T Pro, а если звук – то Xiaomi Poco F5.

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