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Xiaomi Poco M2 Pro против Oppo Realme 6

Ксиаоми Поко М2 Про
Xiaomi Poco M2 Pro
VS
Оппо Реалми 6
Oppo Realme 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 июля 2020 года Xiaomi Poco M2 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.5-дюймового Oppo Realme 6, который имеет процессор MediaTek Helio G90T и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M2 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IPX4
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более энергоэффективный CPU
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 6
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Весит на 18 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Poco M2 Pro и Oppo Realme 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 84.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Poco M2 Pro
454 нит
Realme 6
455 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 165.7 мм 162.1 мм
Ширина 76.6 мм 74.8 мм
Толщина 8.8 мм 8.9 мм
Вес 209 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Poco M2 Pro
84.5%
Realme 6
84.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М2 Про и Оппо Реалми 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G MediaTek Helio G90T
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465) 2 ядра по 2.05 ГГц (Cortex A76), 6 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2050 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G76 MP4
GPU-ядер 1 4
Частота GPU 400 МГц 800 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M2 Pro +6%
586
Realme 6
555
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M2 Pro +1%
1784
Realme 6
1760
AnTuTu Benchmark 8
Poco M2 Pro
273098
Realme 6 +7%
291632

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 Realme UI
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 0:55 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 35 минут) Да (100% за 55 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco M2 Pro
н/д
Realme 6
17:04 ч.
Время просмотра видео
Poco M2 Pro
н/д
Realme 6
14:00 ч.
Время разговора (3G)
Poco M2 Pro
н/д
Realme 6
37:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M2 Pro vs Oppo Realme 6
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP) 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года Март 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.91 Вт/кг 0.71 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.56 Вт/кг 0.57 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Poco M2 Pro. У него лучшие программное обеспечение, батарея, камера, корпус и звук.

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