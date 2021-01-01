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Xiaomi Poco M2 Pro против Oppo Realme 8 5G

Ксиаоми Поко М2 Про
VS
Оппо Реалми 8 5G
Xiaomi Poco M2 Pro
Oppo Realme 8 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 июля 2020 года Xiaomi Poco M2 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.5-дюймового Oppo Realme 8 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M2 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 8 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (573 против 443 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 24 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M2 Pro
vs
Realme 8 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 83.9%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.3%
Время отклика - 26.5 мс
Контрастность - 823:1
Максимальная яркость
Poco M2 Pro
443 нит
Realme 8 5G +29%
573 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165.7 мм 162.5 мм
Ширина 76.6 мм 74.8 мм
Толщина 8.8 мм 8.5 мм
Вес 209 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco M2 Pro +1%
84.5%
Realme 8 5G
83.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М2 Про и Оппо Реалми 8 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G MediaTek Dimensity 700 5G
Макс. частота 2300 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G57 MC2
Частота GPU 400 МГц 955 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M2 Pro +2%
577
Realme 8 5G
565
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Poco M2 Pro
264442
Realme 8 5G +14%
302408

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 Realme UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 35 минут) Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 2:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco M2 Pro
н/д
Realme 8 5G
17:14 ч.
Время просмотра видео
Poco M2 Pro
н/д
Realme 8 5G
12:20 ч.
Время разговора (3G)
Poco M2 Pro
н/д
Realme 8 5G
29:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M2 Pro vs Oppo Realme 8 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.1
Фокусное расстояние - 26 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M2 Pro
н/д
Realme 8 5G
81.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.91 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.56 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение, коммуникации и звук - выбирайте Oppo Realme 8 5G, а если камера – то Xiaomi Poco M2 Pro.

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