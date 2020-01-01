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Xiaomi Poco M2 Pro против Samsung Galaxy A30

Ксиаоми Поко М2 Про
Xiaomi Poco M2 Pro
VS
Самсунг Галакси А30
Samsung Galaxy A30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 июля 2020 года Xiaomi Poco M2 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A30, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7904 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M2 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IPX4
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A30
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (555 против 454 нит)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 44 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Poco M2 Pro и Samsung Galaxy A30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 84.9%
Особенности - - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Poco M2 Pro
454 нит
Galaxy A30 +22%
555 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 165.7 мм 158.5 мм
Ширина 76.6 мм 74.7 мм
Толщина 8.8 мм 7.7 мм
Вес 209 граммов 165 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Poco M2 Pro
84.5%
Galaxy A30
84.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М2 Про и Самсунг Галакси А30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Samsung Exynos 7 Octa 7904
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465) 2 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 1800 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G71 MP2
GPU-ядер 1 2
Частота GPU 400 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M2 Pro
1784
Galaxy A30
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Poco M2 Pro +127%
273098
Galaxy A30
120358

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.0
Размер системы из коробки - 11.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 35 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco M2 Pro
н/д
Galaxy A30
11:37 ч.
Время просмотра видео
Poco M2 Pro
н/д
Galaxy A30
14:33 ч.
Время разговора (3G)
Poco M2 Pro
н/д
Galaxy A30
24:46 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M2 Pro vs Samsung Galaxy A30
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP) 2 (16 МП + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 10

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Poco M2 Pro
н/д
Galaxy A30
66.6 дБ
Музыка
Poco M2 Pro
н/д
Galaxy A30
66.8 дБ
Звонок
Poco M2 Pro
н/д
Galaxy A30
69.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.91 Вт/кг 0.25 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.56 Вт/кг 1.17 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco M2 Pro более удачной покупкой.

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