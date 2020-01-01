Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 июля 2020 года Xiaomi Poco M2 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A30, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7904 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.