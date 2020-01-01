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Xiaomi Poco M2 против Oppo Realme 6 Pro

Ксиаоми Поко М2
Xiaomi Poco M2
VS
Оппо Реалми 6 Про
Oppo Realme 6 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 сентября 2020 года Xiaomi Poco M2 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.6-дюймового Oppo Realme 6 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M2
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Весит на 38.7 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 6 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Показывает на 49% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • На 43% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (543 и 379 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Poco M2 и Oppo Realme 6 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 84.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Poco M2
404 нит
Realme 6 Pro +6%
428 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.3 мм 163.8 мм
Ширина 77 мм 75.8 мм
Толщина 9.1 мм 8.9 мм
Вес 163.3 грамма 202 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Красный, Черный, Синий Синий, Красный, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Poco M2
83.2%
Realme 6 Pro +2%
84.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М2 и Оппо Реалми 6 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80 Qualcomm Snapdragon 720G
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A75), 6 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465 Silver)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Adreno 618
GPU-ядер 2 -
Частота GPU - 800 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M2
379
Realme 6 Pro +43%
543
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M2
1318
Realme 6 Pro +26%
1661
AnTuTu Benchmark 8
Poco M2
183935
Realme 6 Pro +49%
273225

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 Realme UI
Размер системы из коробки - 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 0:57 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да, VOOC 4.0 (100% за 57 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco M2
н/д
Realme 6 Pro
14:42 ч.
Время просмотра видео
Poco M2
н/д
Realme 6 Pro
14:01 ч.
Время разговора (3G)
Poco M2
н/д
Realme 6 Pro
31:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M2 vs Oppo Realme 6 Pro
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4160 x 3120 9000 x 7000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 105°
Количество объективов 4 (13 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP) 4 (64 МП + 12 MP + 12 MP + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4"
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.1
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/4.0" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 7 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Март 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.19 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.92 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и камера - выбирайте Oppo Realme 6 Pro, а если программное обеспечение, корпус и звук – то Xiaomi Poco M2.

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