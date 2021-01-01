Xiaomi Poco M2 против Oppo Realme C15
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 сентября 2020 года Xiaomi Poco M2 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.5-дюймового Oppo Realme C15, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco M2
- Показывает на 77% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 46% выше плотность пикселей (394 vs 270 PPI)
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
- В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 380 и 177 баллов
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme C15
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
- Тонкие рамки – на 5.5% выше полезная площадь экрана
- Функция реверсивной зарядки
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
40
23
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
85
85
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
56
55
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
72
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
61
54
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass
|Соотношение экрана к корпусу
|83.2%
|88.7%
Дизайн и корпус
|Высота
|163.3 мм
|164.5 мм
|Ширина
|77.8 мм
|75.9 мм
|Толщина
|9.1 мм
|9.8 мм
|Вес
|198 граммов
|209 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Красный, Черный, Синий
|Серебряная чайка, Морской синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G80
|MediaTek Helio G35
|Макс. частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (8)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|- 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|IMG PowerVR GE8320
|Частота GPU
|950 МГц
|680 МГц
|FLOPS
|~54.6 Гфлопс
|~54.4 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M2 +115%
380
177
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M2 +30%
1324
1016
AnTuTu Benchmark 8
Poco M2 +77%
199615
112578
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Realme UI 1.0
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 50 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|2:45 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|4160 x 3120
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|30 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|119°
|Количество объективов
|4 (13 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
|4 (13 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Монохромный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|27 мм
|-
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4.0"
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|7
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco M2 более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1