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Xiaomi Poco M3 Pro против Apple iPhone 11

Ксиаоми Поко М3 Про 5G
VS
Эпл Айфон 11
Xiaomi Poco M3 Pro
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 мая 2021 года Xiaomi Poco M3 Pro с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M3 Pro
  • Комплектуется на 1890 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3110 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • На 8% лучшая автономность (37:41 vs 34:47 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • На 24% выше плотность пикселей (405 vs 326 PPI)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает на 87% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (639 против 533 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M3 Pro
vs
iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 79%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.5% 99.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика 33.5 мс 24.8 мс
Контрастность 2512:1 999:1
Максимальная яркость
Poco M3 Pro
533 нит
iPhone 11 +20%
639 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 161.8 мм 150.9 мм
Ширина 75.3 мм 75.7 мм
Толщина 8.9 мм 8.3 мм
Вес 190 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Желтый Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Poco M3 Pro +6%
83.7%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М3 Про 5G и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 Apple A13 Bionic
Макс. частота 2200 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 950 МГц -
FLOPS ~243 Гфлопс ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M3 Pro
550
iPhone 11 +141%
1325
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M3 Pro
1724
iPhone 11 +101%
3462
AnTuTu Benchmark 9
Poco M3 Pro
335698
iPhone 11 +87%
628819
CPU 99830 151608
GPU 80609 260391
Memory 67020 98414
UX 91385 119270
Total score 335698 628819
3DMark Wild Life Performance
Poco M3 Pro
1101
iPhone 11 +588%
7578
Stability 99% 72%
Graphics test 6 FPS 45 FPS
Graphics score 1101 7578
PCMark 3.0 score 8268 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 13 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI MIUI 12 15.4
Размер системы из коробки 19.2 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (33% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:45 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:55 ч. 11:39 ч.
Просмотр видео 14:10 ч. 15:16 ч.
Игры 06:25 ч. 05:09 ч.
Режим ожидания 130 ч. 121 ч.
Общая автономность
Poco M3 Pro +8%
37:41 ч.
iPhone 11
34:47 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M3 Pro vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", OmniVision OV48B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M3 Pro +12%
93.5 дБ
iPhone 11
83.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2021 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Май 2021 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.54 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.89 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 более удачной покупкой.

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