Главная > Сравнение смартфонов > Poco M3 Pro vs Pixel 6a – что лучше выбрать?

Xiaomi Poco M3 Pro против Google Pixel 6a

Ксиаоми Поко М3 Про 5G
VS
Гугл Пиксель 6а
Xiaomi Poco M3 Pro
Google Pixel 6a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 мая 2021 года Xiaomi Poco M3 Pro с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.1-дюймового Google Pixel 6a, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M3 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 16% лучшая автономность (37:41 vs 32:23 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 590 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4410 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Google Pixel 6a
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 64% выше максимальная яркость экрана (870 против 532 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Смартфон на 1 год новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M3 Pro
vs
Pixel 6a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.5 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 83%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.5% 96.9%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика 33.5 мс 3 мс
Контрастность 2512:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco M3 Pro
532 нит
Pixel 6a +64%
870 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 161.8 мм 152.2 мм
Ширина 75.3 мм 71.8 мм
Толщина 8.9 мм 8.9 мм
Вес 190 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Желтый Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco M3 Pro +1%
83.7%
Pixel 6a
83%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М3 Про 5G и Гугл Пиксель 6а в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 Google Tensor
Макс. частота 2200 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G78 MP20
Частота GPU 950 МГц 848 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс ~2171 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M3 Pro
547
Pixel 6a +90%
1039
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M3 Pro
1712
Pixel 6a +68%
2869
AnTuTu Benchmark 9
Poco M3 Pro
336104
Pixel 6a +132%
779273
CPU 99830 229804
GPU 80609 299774
Memory 67020 114943
UX 91385 142121
Total score 336104 779273
3DMark Wild Life Performance
Poco M3 Pro
1102
Pixel 6a +450%
6058
Stability 99% 55%
Graphics test 6 FPS 36 FPS
Graphics score 1102 6058
PCMark 3.0 score 8255 9691
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 13 Stock Android
Размер системы из коробки 19.2 ГБ 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4410 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (33% за 30 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:51 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:55 ч. 11:03 ч.
Просмотр видео 14:10 ч. 16:44 ч.
Игры 06:25 ч. 06:15 ч.
Режим ожидания 130 ч. 91 ч.
Общая автономность
Poco M3 Pro +16%
37:41 ч.
Pixel 6a
32:23 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M3 Pro vs Google Pixel 6a
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 114°
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12.2 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", OmniVision OV48B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3840 x 2160
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Poco M3 Pro
н/д
Pixel 6a
140
Качество видео
Poco M3 Pro
н/д
Pixel 6a
111
Итоговая оценка камеры
Poco M3 Pro
н/д
Pixel 6a
130

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M3 Pro +7%
93.5 дБ
Pixel 6a
87.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2021 года Май 2022 года
Дата начала продаж Май 2021 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.54 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.89 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6a более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi Note 10S или Poco M3 Pro
2. Xiaomi Poco M3 или M3 Pro
3. Xiaomi Poco M4 Pro 5G или M3 Pro
4. Xiaomi Poco M5 или M3 Pro
5. Samsung Galaxy S10 или Google Pixel 6a
6. Samsung Galaxy S20 FE 5G или Google Pixel 6a
7. Samsung Galaxy A13 5G или Google Pixel 6a
8. Google Pixel 7 или Pixel 6a
9. Google Pixel 4a 5G или Pixel 6a

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры