Главная > Сравнение смартфонов > Poco M3 Pro 5G vs Mate 20 X – что лучше выбрать?

Xiaomi Poco M3 Pro 5G против Huawei Mate 20 X

Ксиаоми Поко М3 Про 5G
VS
Хуавей Мейт 20 Х
Xiaomi Poco M3 Pro 5G
Huawei Mate 20 X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 мая 2021 года Xiaomi Poco M3 Pro 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 7.2-дюймового Huawei Mate 20 X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 31 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M3 Pro 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 12% лучшая автономность (121 vs 108 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 2 года и 7 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • На 17% выше плотность пикселей (405 vs 345 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 10.1 мм уже
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Весит на 42 грамма меньше
Причины выбрать Huawei Mate 20 X
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • Показывает на 52% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (656 против 545 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M3 Pro 5G
vs
Mate 20 X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.5 дюймов 7.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2240 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18.6:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 345 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 88.03%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.5% 97.4%
ШИМ (PWM) - 242 Гц
Время отклика 33.5 мс 3.4 мс
Контрастность 2512:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco M3 Pro 5G
545 нит
Mate 20 X +20%
656 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 161.8 мм 174.6 мм
Ширина 75.3 мм 85.4 мм
Толщина 8.9 мм 8.15 мм
Вес 190 граммов 232 грамма
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Желтый Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Poco M3 Pro 5G
83.7%
Mate 20 X +5%
88.03%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М3 Про 5G и Хуавей Мейт 20 Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2200 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali G76 MP10
Частота GPU 950 МГц 720 МГц
FLOPS - ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Poco M3 Pro 5G
н/д
Mate 20 X
305318
AnTuTu Benchmark 8
Poco M3 Pro 5G
268455
Mate 20 X +52%
407820
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 10.1
Размер системы из коробки 19.2 ГБ 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (33% за 30 минут) Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:43 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco M3 Pro 5G +18%
18:05 ч.
Mate 20 X
15:32 ч.
Время просмотра видео
Poco M3 Pro 5G
16:36 ч.
Mate 20 X +7%
17:56 ч.
Время разговора (3G)
Poco M3 Pro 5G +13%
32:14 ч.
Mate 20 X
28:49 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M3 Pro 5G vs Huawei Mate 20 X
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 7360 x 4912
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (40 МП + 24 МП + 8 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 24 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei Mate 20 X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние - 26 мм
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 21
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M3 Pro 5G +11%
93.5 дБ
Mate 20 X
84.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2021 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Май 2021 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.54 Вт/кг 0.42 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.89 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, корпус и звук - выбирайте Huawei Mate 20 X, а если дисплей и программное обеспечение – то Xiaomi Poco M3 Pro 5G.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Poco M3 Pro 5G против Poco M3
2. Poco M3 Pro 5G против Redmi Note 10
3. Poco M3 Pro 5G против Poco X3 Pro
4. Poco M3 Pro 5G против Poco M2 Pro
5. Poco M3 Pro 5G против Realme 8
6. Mate 20 X против Mi 9T Pro
7. Mate 20 X против Huawei P30
8. Mate 20 X против Honor 20
9. Mate 20 X против Galaxy S20 Ultra
10. Mate 20 X против Galaxy Note 10 Plus

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры