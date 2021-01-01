Xiaomi Poco M3 Pro 5G против Infinix Hot 10s
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 мая 2021 года Xiaomi Poco M3 Pro 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.82-дюймового Infinix Hot 10s, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco M3 Pro 5G
- На 54% выше плотность пикселей (405 vs 263 PPI)
- Современный порт USB Type-C
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700
- На 14% выше максимальная яркость экрана (527 против 463 нит)
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Infinix Hot 10s
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
- На 0.32" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
64
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
40
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
53
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
65
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
58
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.82 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|720 x 1640 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|21:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|263 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.7%
|83.1%
|Цветовой охват sRGB
|93.5%
|-
|Время отклика
|33.5 мс
|-
|Контрастность
|2512:1
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|161.8 мм
|171.5 мм
|Ширина
|75.3 мм
|77.5 мм
|Толщина
|8.9 мм
|9.2 мм
|Вес
|190 граммов
|207 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Желтый
|Зеленый, Фиолетовый, Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 700
|MediaTek Helio G85
|Макс. частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|7 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|950 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|~243 Гфлопс
|~54 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M3 Pro 5G +52%
548
360
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M3 Pro 5G +27%
1700
1340
AnTuTu Benchmark 9
297246
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 12
|XOS 7.6
|Размер системы из коробки
|19.2 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (33% за 30 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|3:30 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
18:05 ч.
Время просмотра видео
16:36 ч.
Время разговора (3G)
32:14 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|3968 x 2976
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (48 МП + 2 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Монохромный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|4
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2021 года
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Май 2021 года
|Май 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.54 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.89 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco M3 Pro 5G более удачной покупкой.
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