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Xiaomi Poco M3 Pro 5G против Oppo A54

Ксиаоми Поко М3 Про 5G
VS
Оппо А54
Xiaomi Poco M3 Pro 5G
Oppo A54

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 мая 2021 года Xiaomi Poco M3 Pro 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.51-дюймового Oppo A54, который имеет процессор Mediatek Helio P35 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M3 Pro 5G
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 51% выше плотность пикселей (405 vs 269 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (540 против 500 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M3 Pro 5G
vs
Oppo A54

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.51 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 82.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.5% -
Время отклика 33.5 мс -
Контрастность 2512:1 -
Максимальная яркость
Poco M3 Pro 5G +8%
540 нит
Oppo A54
500 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161.8 мм 163.6 мм
Ширина 75.3 мм 75.7 мм
Толщина 8.9 мм 8.4 мм
Вес 190 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Желтый Черный, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco M3 Pro 5G +1%
83.7%
Oppo A54
82.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М3 Про 5G и Оппо А54 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 Mediatek Helio P35
Макс. частота 2200 МГц 2350 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 950 МГц 680 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M3 Pro 5G +215%
554
Oppo A54
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M3 Pro 5G +74%
1747
Oppo A54
1005
AnTuTu Benchmark 9
Poco M3 Pro 5G +184%
305130
Oppo A54
107516
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 ColorOS 7.2
Размер системы из коробки 19.2 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (33% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 2:00 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco M3 Pro 5G
18:05 ч.
Oppo A54
н/д
Время просмотра видео
Poco M3 Pro 5G
16:36 ч.
Oppo A54
н/д
Время разговора (3G)
Poco M3 Pro 5G
32:14 ч.
Oppo A54
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M3 Pro 5G vs Oppo A54
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4368 x 2912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) Нет
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3872 x 2592
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да -
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 7
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно -
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M3 Pro 5G
93.5 дБ
Oppo A54
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Май 2021 года Март 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.54 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.89 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco M3 Pro 5G более удачной покупкой.

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