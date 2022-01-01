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Xiaomi Poco M3 Pro против Oppo Realme 9

Ксиаоми Поко М3 Про 5G
VS
Оппо Реалми 9
Xiaomi Poco M3 Pro
Oppo Realme 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 мая 2021 года Xiaomi Poco M3 Pro с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.4-дюймового Oppo Realme 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M3 Pro
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (533 против 430 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • На 42% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 550 и 386 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 9
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M3 Pro
vs
Realme 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 84.2%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.5% -
Время отклика 33.5 мс -
Контрастность 2512:1 -
Максимальная яркость
Poco M3 Pro +24%
533 нит
Realme 9
430 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.8 мм 160.2 мм
Ширина 75.3 мм 73.3 мм
Толщина 8.9 мм 7.99 мм
Вес 190 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Желтый Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco M3 Pro
83.7%
Realme 9 +1%
84.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М3 Про 5G и Оппо Реалми 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Adreno 610
Частота GPU 950 МГц 1100 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M3 Pro +42%
550
Realme 9
386
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M3 Pro +11%
1724
Realme 9
1559
AnTuTu Benchmark 9
Poco M3 Pro +16%
335698
Realme 9
289955
CPU 99830 86582
GPU 80609 50350
Memory 67020 73914
UX 91385 79973
Total score 335698 289955
3DMark Wild Life Performance
Poco M3 Pro
1101
Realme 9
н/д
Stability 99% -
Graphics test 6 FPS -
Graphics score 1101 -
PCMark 3.0 score 8268 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI MIUI 12 Realme UI 3.0
Размер системы из коробки 19.2 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (33% за 30 минут) Да (50% за 31 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:55 ч. -
Просмотр видео 14:10 ч. -
Игры 06:25 ч. -
Режим ожидания 130 ч. -
Общая автономность
Poco M3 Pro
37:41 ч.
Realme 9
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M3 Pro vs Oppo Realme 9
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 12000 x 9000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", OmniVision OV48B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", OmniVision OV08D10 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.5
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.1
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M3 Pro
93.5 дБ
Realme 9
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Май 2021 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.54 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.89 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и корпус - выбирайте Oppo Realme 9, а если производительность, программное обеспечение и звук – то Xiaomi Poco M3 Pro.

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