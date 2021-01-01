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Xiaomi Poco M3 Pro 5G против Samsung Galaxy A20

Ксиаоми Поко М3 Про 5G
VS
Самсунг Галакси А20
Xiaomi Poco M3 Pro 5G
Samsung Galaxy A20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 мая 2021 года Xiaomi Poco M3 Pro 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A20, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 27 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M3 Pro 5G
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 51% выше плотность пикселей (405 vs 268 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (529 против 391 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A20
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 21 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M3 Pro 5G
vs
Galaxy A20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 85%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.5% -
Время отклика 33.5 мс -
Контрастность 2512:1 -
Максимальная яркость
Poco M3 Pro 5G +35%
529 нит
Galaxy A20
391 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161.8 мм 158.4 мм
Ширина 75.3 мм 74.7 мм
Толщина 8.9 мм 7.8 мм
Вес 190 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Желтый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Poco M3 Pro 5G
83.7%
Galaxy A20 +2%
85%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М3 Про 5G и Самсунг Галакси А20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 Samsung Exynos 7 Octa 7884
Макс. частота 2200 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 7 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G71 MP2
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс ~64 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M3 Pro 5G +129%
548
Galaxy A20
239
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M3 Pro 5G +100%
1715
Galaxy A20
858
AnTuTu Benchmark 9
Poco M3 Pro 5G +120%
297673
Galaxy A20
135559
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 3.1
Размер системы из коробки 19.2 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (33% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco M3 Pro 5G
18:05 ч.
Galaxy A20
н/д
Время просмотра видео
Poco M3 Pro 5G
16:36 ч.
Galaxy A20
н/д
Время разговора (3G)
Poco M3 Pro 5G
32:14 ч.
Galaxy A20
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M3 Pro 5G vs Samsung Galaxy A20
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) Нет
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 4
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M3 Pro 5G
93.5 дБ
Galaxy A20
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года Март 2019 года
Дата начала продаж Май 2021 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.54 Вт/кг 0.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.89 Вт/кг 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки и передачи данных
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco M3 Pro 5G более удачной покупкой.

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