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Xiaomi Poco M3 Pro 5G против Mi 10 Lite

Ксиаоми Поко М3 Про 5G
VS
Ксиаоми Ми 10 Лайт
Xiaomi Poco M3 Pro 5G
Xiaomi Mi 10 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 мая 2021 года Xiaomi Poco M3 Pro 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.57-дюймового Xiaomi Mi 10 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M3 Pro 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Комплектуется на 840 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4160 мАч
  • На 17% лучшая автономность (121 vs 103 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Lite
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (604 против 529 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 606 и 548 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M3 Pro 5G
vs
Mi 10 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 85.1%
Особенности - - Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.5% 99%
ШИМ (PWM) - 241 Гц
Время отклика 33.5 мс 9 мс
Контрастность 2512:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco M3 Pro 5G
529 нит
Mi 10 Lite +14%
604 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 161.8 мм 163.7 мм
Ширина 75.3 мм 74.8 мм
Толщина 8.9 мм 7.9 мм
Вес 190 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Желтый Зеленый, Серый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco M3 Pro 5G
83.7%
Mi 10 Lite +2%
85.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М3 Про 5G и Ксиаоми Ми 10 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Adreno 620
Частота GPU 950 МГц 750 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M3 Pro 5G
548
Mi 10 Lite +11%
606
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M3 Pro 5G
1715
Mi 10 Lite +12%
1923
AnTuTu Benchmark 9
Poco M3 Pro 5G
297673
Mi 10 Lite +25%
370674
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 19.2 ГБ 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4160 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (33% за 30 минут) Да (30% за 20 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco M3 Pro 5G +24%
18:05 ч.
Mi 10 Lite
14:56 ч.
Время просмотра видео
Poco M3 Pro 5G
16:36 ч.
Mi 10 Lite +31%
21:35 ч.
Время разговора (3G)
Poco M3 Pro 5G +22%
32:14 ч.
Mi 10 Lite
26:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M3 Pro 5G vs Xiaomi Mi 10 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.5
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M3 Pro 5G +15%
93.5 дБ
Mi 10 Lite
81.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года Март 2020 года
Дата начала продаж Май 2021 года Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.54 Вт/кг 0.793 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.89 Вт/кг 1.18 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и камера - выбирайте Xiaomi Mi 10 Lite, а если автономность и звук – то Xiaomi Poco M3 Pro 5G.

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