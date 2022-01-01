Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 мая 2021 года Xiaomi Poco M3 Pro с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.47-дюймового Xiaomi Mi Note 10 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.