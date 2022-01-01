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Xiaomi Poco M3 Pro против Mi Note 10 Pro

Ксиаоми Поко М3 Про 5G
VS
Ксиаоми Ми Ноут 10 Про
Xiaomi Poco M3 Pro
Xiaomi Mi Note 10 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 мая 2021 года Xiaomi Poco M3 Pro с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.47-дюймового Xiaomi Mi Note 10 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M3 Pro
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Весит на 18 граммов меньше
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 10 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3.7x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (596 против 533 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M3 Pro
vs
Mi Note 10 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.47 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 87.8%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.5% -
Время отклика 33.5 мс -
Контрастность 2512:1 -
Максимальная яркость
Poco M3 Pro
533 нит
Mi Note 10 Pro +12%
596 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.8 мм 157.8 мм
Ширина 75.3 мм 74.2 мм
Толщина 8.9 мм 9.7 мм
Вес 190 граммов 208 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Желтый Зеленый, Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco M3 Pro
83.7%
Mi Note 10 Pro +5%
87.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М3 Про 5G и Ксиаоми Ми Ноут 10 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 Qualcomm Snapdragon 730G
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Adreno 618
Частота GPU 950 МГц 825 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс ~422 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M3 Pro
1725
Mi Note 10 Pro +2%
1767
AnTuTu Benchmark 9
Poco M3 Pro +2%
338273
Mi Note 10 Pro
331377
CPU 99830 102803
GPU 80609 87461
Memory 67020 54955
UX 91385 87841
Total score 338273 331377
3DMark Wild Life Performance
Poco M3 Pro +50%
1101
Mi Note 10 Pro
736
Stability 99% 97%
Graphics test 6 FPS 4 FPS
Graphics score 1101 736
PCMark 3.0 score 8268 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 19.2 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5260 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (33% за 30 минут) Да (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:25 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:55 ч. -
Просмотр видео 14:10 ч. -
Игры 06:25 ч. -
Режим ожидания 130 ч. -
Общая автономность
Poco M3 Pro
37:41 ч.
Mi Note 10 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M3 Pro vs Xiaomi Mi Note 10 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 12000 x 9000
Зум Цифровой Оптический, 3.7x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 117°
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 5 (108 МП + 12 МП + 8 МП + 20 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", OmniVision OV48B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Сверхширокоугольный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M3 Pro
93.5 дБ
Mi Note 10 Pro
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Май 2021 года Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.54 Вт/кг 1.107 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.89 Вт/кг 1.392 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и корпус - выбирайте Xiaomi Mi Note 10 Pro, а если программное обеспечение, коммуникации и звук – то Xiaomi Poco M3 Pro.

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