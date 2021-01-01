Главная > Сравнение смартфонов > Poco M3 vs Hot 10s – что лучше выбрать?

Xiaomi Poco M3 против Infinix Hot 10s

Xiaomi Поко М3
VS
Инфиникс Хот 10s
Xiaomi Poco M3
Infinix Hot 10s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 ноября 2020 года Xiaomi Poco M3 с экраном 6.53" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.82-дюймового Infinix Hot 10s, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M3
  • На 50% выше плотность пикселей (395 vs 263 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Функция реверсивной зарядки
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Infinix Hot 10s
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 360 и 309 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M3
vs
Hot 10s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1640 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 21:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 263 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.4% 83.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.5% -
ШИМ (PWM) 892 Гц -
Время отклика 36 мс -
Контрастность 2214:1 -
Максимальная яркость
Poco M3
434 нит
Hot 10s +7%
463 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 171.5 мм
Ширина 77.3 мм 77.5 мм
Толщина 9.6 мм 9.2 мм
Вес 198 граммов 207 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Желтый, Черный Зеленый, Фиолетовый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Poco M3
83.4%
Hot 10s
83.1%

Производительность

Тестируем Xiaomi Поко М3 и Инфиникс Хот 10s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G52 MP2
Частота GPU 600 МГц 1000 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс ~54 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M3
309
Hot 10s +17%
360
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M3 +4%
1396
Hot 10s
1340
AnTuTu Benchmark 9
Poco M3
205736
Hot 10s
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 XOS 7.6
Размер системы из коробки 20.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 3:00 ч. 3:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco M3
21:57 ч.
Hot 10s
н/д
Время просмотра видео
Poco M3
17:03 ч.
Hot 10s
н/д
Время разговора (3G)
Poco M3
46:04 ч.
Hot 10s
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M3 vs Infinix Hot 10s
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 3968 x 2976
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 0 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.1 -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M3
85.1 дБ
Hot 10s
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2020 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Poco M3. У него лучшие производительность, автономность, коммуникации и звук.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Poco M3 против Xiaomi Mi 9T
2. Xiaomi Poco M3 против Samsung Galaxy M31
3. Xiaomi Poco M3 против Xiaomi Redmi Note 9
4. Xiaomi Poco M3 против Samsung Galaxy A12
5. Xiaomi Poco M3 против Oppo Realme 7
6. Infinix Hot 10s против Xiaomi Redmi Note 9
7. Infinix Hot 10s против Xiaomi Redmi 9T
8. Infinix Hot 10s против Xiaomi Poco M3 Pro 5G
9. Infinix Hot 10s против Oppo Realme C25s
10. Infinix Hot 10s против Xiaomi Poco C3

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры