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Xiaomi Poco M3 против Infinix Hot 12

Xiaomi Поко М3
VS
Инфиникс Хот 12
Xiaomi Poco M3
Infinix Hot 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 ноября 2020 года Xiaomi Poco M3 с экраном 6.53" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.82-дюймового Infinix Hot 12, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M3
  • На 53% выше плотность пикселей (395 vs 259 PPI)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Функция реверсивной зарядки
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Infinix Hot 12
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 360 и 310 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Poco M3
63
Hot 12
67
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Poco M3
33
Hot 12
31
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Poco M3
93
Hot 12
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Poco M3
52
Hot 12
56
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Poco M3
73
Hot 12
71
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Poco M3
59
Hot 12
59

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M3
vs
Hot 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.53 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 259 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 440 нит -
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.4% 84.5%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.5% -
ШИМ (PWM) 892 Гц -
Время отклика 36 мс -
Контрастность 2214:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco M3
438 нит
Hot 12
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 170.47 мм
Ширина 77.3 мм 77.6 мм
Толщина 9.6 мм 8.32 мм
Вес 198 граммов 194.9 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Желтый, Черный Черный, Белый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco M3
83.4%
Hot 12 +1%
84.5%

Производительность

Тестируем Xiaomi Поко М3 и Инфиникс Хот 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G52 MP2
Частота GPU 600 МГц 1000 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс ~59 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M3
310
Hot 12 +16%
360
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M3 +10%
1386
Hot 12
1265
AnTuTu Benchmark 9
Poco M3
198418
Hot 12 +25%
247747
CPU 68236 67349
GPU 32422 61522
Memory 45471 44361
UX 54020 75843
Total score 198418 247747
3DMark Wild Life Performance
Poco M3
370
Hot 12
н/д
Stability 99% -
Graphics test 2 FPS -
Graphics score 370 -
PCMark 3.0 score 6202 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 12
Оболочка UI MIUI 12.5 Enhanced XOS 10.6
Размер системы из коробки 20.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Да (25% за 15 минут)
Время полной зарядки 3:00 ч. 1:42 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 16:54 ч. -
Просмотр видео 14:34 ч. -
Игры 07:58 ч. -
Режим ожидания 151 ч. -
Общая автономность
Poco M3
43:31 ч.
Hot 12
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M3 vs Infinix Hot 12
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4208 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.1 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M3
85.1 дБ
Hot 12
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2020 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, автономность и звук - выбирайте Xiaomi Poco M3, а если дисплей, камера и корпус – то Infinix Hot 12.

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