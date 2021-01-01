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Xiaomi Poco M3 против Motorola Moto G9 Plus

Xiaomi Поко М3
VS
Моторола Мото G9 Плюс
Xiaomi Poco M3
Motorola Moto G9 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 ноября 2020 года Xiaomi Poco M3 с экраном 6.53" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.81-дюймового Motorola Moto G9 Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M3
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • На 13% лучшая автономность (154 vs 136 часов)
  • Стерео динамики
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 25 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola Moto G9 Plus
  • Показывает на 41% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (518 против 439 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 730G
  • На 71% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 522 и 306 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M3
vs
Moto G9 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD LTPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.81 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 386 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.4% 84.3%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.5% -
ШИМ (PWM) 892 Гц -
Время отклика 36 мс -
Контрастность 2214:1 -
Максимальная яркость
Poco M3
439 нит
Moto G9 Plus +18%
518 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 170 мм
Ширина 77.3 мм 78.1 мм
Толщина 9.6 мм 9.7 мм
Вес 198 граммов 223 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Желтый, Черный Золотой, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco M3
83.4%
Moto G9 Plus +1%
84.3%

Производительность

Тестируем Xiaomi Поко М3 и Моторола Мото G9 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 Qualcomm Snapdragon 730G
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 11 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 618
Частота GPU 600 МГц 575 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс ~422 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M3
306
Moto G9 Plus +71%
522
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M3
1393
Moto G9 Plus +20%
1675
AnTuTu Benchmark 8
Poco M3
178724
Moto G9 Plus +41%
251724

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки 20.5 ГБ 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:00 ч. 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco M3 +33%
21:57 ч.
Moto G9 Plus
16:20 ч.
Время просмотра видео
Poco M3
17:03 ч.
Moto G9 Plus +9%
18:56 ч.
Время разговора (3G)
Poco M3
46:04 ч.
Moto G9 Plus +14%
52:57 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M3 vs Motorola Moto G9 Plus
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.1 f/2.0
Фокусное расстояние - 29 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 15
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M3
85.1 дБ
Moto G9 Plus
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2020 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и камера - выбирайте Motorola Moto G9 Plus, а если программное обеспечение и звук – то Xiaomi Poco M3.

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