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Xiaomi Poco M3 против Nokia 7.1

Xiaomi Поко М3
VS
Нокиа 7.1
Xiaomi Poco M3
Nokia 7.1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 ноября 2020 года Xiaomi Poco M3 с экраном 6.53" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 5.84-дюймового Nokia 7.1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 636 и вышел на 26 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M3
  • Комплектуется на 2940 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 3060 мАч
  • На 93% лучшая автономность (154 vs 80 часов)
  • На 0.69" большая диагональ экрана
  • Показывает на 37% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Nokia 7.1
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (487 против 432 нит)
  • Весит на 38 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.1 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M3
vs
Nokia 7.1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.4% 80.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.5% 100%
ШИМ (PWM) 892 Гц 2315 Гц
Время отклика 36 мс 31 мс
Контрастность 2214:1 1603:1
Максимальная яркость
Poco M3
432 нит
Nokia 7.1 +13%
487 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 150 мм
Ширина 77.3 мм 71.2 мм
Толщина 9.6 мм 8 мм
Вес 198 граммов 160 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Желтый, Черный Индиго, Стальной
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Poco M3 +4%
83.4%
Nokia 7.1
80.1%

Производительность

Тестируем Xiaomi Поко М3 и Нокиа 7.1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 Qualcomm Snapdragon 636
Макс. частота 2000 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 11 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 509
Частота GPU 600 МГц 720 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс ~184 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 400 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M3 +12%
304
Nokia 7.1
271
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M3 +15%
1398
Nokia 7.1
1214
AnTuTu Benchmark 7
Poco M3
н/д
Nokia 7.1
115542
AnTuTu Benchmark 8
Poco M3 +37%
181596
Nokia 7.1
133021
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 Android One
Размер системы из коробки 20.5 ГБ 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 3060 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:00 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco M3 +104%
21:57 ч.
Nokia 7.1
10:58 ч.
Время просмотра видео
Poco M3 +83%
17:03 ч.
Nokia 7.1
9:31 ч.
Время разговора (3G)
Poco M3 +125%
46:04 ч.
Nokia 7.1
20:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M3 vs Nokia 7.1
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.28 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.1 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M3
85.1 дБ
Nokia 7.1 +6%
89.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2020 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.26 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.74 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco M3 более удачной покупкой.

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