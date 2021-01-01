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Xiaomi Poco M3 против Oppo A74

Xiaomi Поко М3
VS
Оппо А74
Xiaomi Poco M3
Oppo A74

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 ноября 2020 года Xiaomi Poco M3 с экраном 6.53" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.43-дюймового Oppo A74, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M3
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Стерео динамики
  • Функция реверсивной зарядки
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo A74
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • На 39% выше максимальная яркость экрана (602 против 433 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 23 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M3
vs
Oppo A74

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.53 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.4% 84.4%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.5% 100%
ШИМ (PWM) 892 Гц 240 Гц
Время отклика 36 мс 4.4 мс
Контрастность 2214:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco M3
433 нит
Oppo A74 +39%
602 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 160.3 мм
Ширина 77.3 мм 73.8 мм
Толщина 9.6 мм 8 мм
Вес 198 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Желтый, Черный Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco M3
83.4%
Oppo A74 +1%
84.4%

Производительность

Тестируем Xiaomi Поко М3 и Оппо А74 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 11 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 610
Частота GPU 600 МГц 600 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1804 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M3 +1%
305
Oppo A74
303
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M3
1383
Oppo A74 +1%
1393
AnTuTu Benchmark 8
Poco M3 +1%
181791
Oppo A74
179947
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 ColorOS 11.1
Размер системы из коробки 20.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Да, SuperVOOC 2.0 (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:00 ч. 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco M3
21:57 ч.
Oppo A74
н/д
Время просмотра видео
Poco M3
17:03 ч.
Oppo A74
н/д
Время разговора (3G)
Poco M3
46:04 ч.
Oppo A74
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M3 vs Oppo A74
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4624 x 3468
Апертура f/2.1 f/2.4
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4.0" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M3
85.1 дБ
Oppo A74 +5%
89.7 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2020 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение и корпус - выбирайте Oppo A74, а если автономность и звук – то Xiaomi Poco M3.

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