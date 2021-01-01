Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 ноября 2020 года Xiaomi Poco M3 с экраном 6.53" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A22 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.