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Xiaomi Poco M3 против Samsung Galaxy A22 5G

Xiaomi Поко М3
VS
Самсунг Галакси А22 5G
Xiaomi Poco M3
Samsung Galaxy A22 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 ноября 2020 года Xiaomi Poco M3 с экраном 6.53" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A22 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M3
  • На 31% лучшая автономность (154 vs 118 часов)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Стерео динамики
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (431 против 384 нит)
  • Функция реверсивной зарядки
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A22 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 46% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700 5G
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 81% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 556 и 308 баллов
  • Смартфон на 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M3
vs
Galaxy A22 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.53 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.4% 82.3%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.5% 95.7%
ШИМ (PWM) 892 Гц 147 Гц
Время отклика 36 мс 28 мс
Контрастность 2214:1 1596:1
Максимальная яркость
Poco M3 +12%
431 нит
Galaxy A22 5G
384 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 167.2 мм
Ширина 77.3 мм 76.4 мм
Толщина 9.6 мм 9 мм
Вес 198 граммов 203 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Желтый, Черный Серый, Белый, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco M3 +1%
83.4%
Galaxy A22 5G
82.3%

Производительность

Тестируем Xiaomi Поко М3 и Самсунг Галакси А22 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 MediaTek Dimensity 700 5G
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 11 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G57 MC2
Частота GPU 600 МГц 955 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс ~243 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 -
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M3
308
Galaxy A22 5G +81%
556
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M3
1391
Galaxy A22 5G +24%
1718
AnTuTu Benchmark 9
Poco M3
204314
Galaxy A22 5G +46%
298741
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 One UI Core 3.1
Размер системы из коробки 20.5 ГБ 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Да (23% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:00 ч. 2:29 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco M3 +33%
21:57 ч.
Galaxy A22 5G
16:16 ч.
Время просмотра видео
Poco M3 +10%
17:03 ч.
Galaxy A22 5G
15:49 ч.
Время разговора (3G)
Poco M3 +59%
46:04 ч.
Galaxy A22 5G
29;00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M3 vs Samsung Galaxy A22 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A22 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.1 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M3 +2%
85.1 дБ
Galaxy A22 5G
83.5 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2020 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 15 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение и камера - выбирайте Samsung Galaxy A22 5G, а если автономность – то Xiaomi Poco M3.

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