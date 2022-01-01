Главная > Сравнение смартфонов > Poco M3 vs Galaxy S21 FE 5G – что лучше выбрать?

Xiaomi Poco M3 против Samsung Galaxy S21 FE 5G

Xiaomi Поко М3
VS
Самсунг Галакси С21 FE
Xiaomi Poco M3
Samsung Galaxy S21 FE 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 ноября 2020 года Xiaomi Poco M3 с экраном 6.53" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy S21 FE 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M3
  • На 64% лучшая автономность (43:31 vs 26:34 часов)
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4500 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 FE 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 3.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 80% выше максимальная яркость экрана (795 против 441 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M3
vs
Galaxy S21 FE 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Dynamic AMOLED
Размер 6.53 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 83.4% 89.6%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.5% 97%
ШИМ (PWM) 892 Гц 247 Гц
Время отклика 36 мс 6 мс
Контрастность 2214:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco M3
441 нит
Galaxy S21 FE 5G +80%
795 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 155.7 мм
Ширина 77.3 мм 74.5 мм
Толщина 9.6 мм 7.9 мм
Вес 198 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Желтый, Черный Серый, Зеленый, Фиолетовый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco M3
83.4%
Galaxy S21 FE 5G +7%
89.6%

Производительность

Тестируем Xiaomi Поко М3 и Самсунг Галакси С21 FE в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2000 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 11 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 660
Частота GPU 600 МГц 840 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M3
310
Galaxy S21 FE 5G +258%
1109
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M3
1403
Galaxy S21 FE 5G +119%
3068
AnTuTu Benchmark 9
Poco M3
201464
Galaxy S21 FE 5G +271%
747069
CPU 68236 192462
GPU 32422 274124
Memory 45471 128894
UX 54020 146347
Total score 201464 747069
3DMark Wild Life Performance
Poco M3
370
Galaxy S21 FE 5G +1474%
5824
Stability 99% 69%
Graphics test 2 FPS 34 FPS
Graphics score 370 5824
PCMark 3.0 score 6219 12934
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 12
Оболочка UI MIUI 12.5 Enhanced One UI 4.0
Размер системы из коробки 20.5 ГБ 17.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Да (51% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:00 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 16:54 ч. 07:42 ч.
Просмотр видео 14:34 ч. 13:05 ч.
Игры 07:58 ч. 05:29 ч.
Режим ожидания 151 ч. 91 ч.
Общая автономность
Poco M3 +64%
43:31 ч.
Galaxy S21 FE 5G
26:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M3 vs Samsung Galaxy S21 FE 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5", Hynix Hi847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S21 FE 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6464 x 4864
Апертура f/2.1 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/4.0" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 19
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M3
85.1 дБ
Galaxy S21 FE 5G +4%
88.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Ноябрь 2020 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.48 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 FE 5G более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Poco M3 vs Xiaomi Poco X3 NFC
2. Xiaomi Poco M3 vs Samsung Galaxy A12
3. Xiaomi Poco M3 vs Samsung Galaxy M31
4. Xiaomi Poco M3 vs Xiaomi Redmi 9
5. Xiaomi Poco M3 vs Xiaomi Poco M3 Pro
6. Samsung Galaxy S21 FE 5G vs Samsung Galaxy A72
7. Samsung Galaxy S21 FE 5G vs Samsung Galaxy S21 Ultra
8. Samsung Galaxy S21 FE 5G vs Samsung Galaxy S21
9. Samsung Galaxy S21 FE 5G vs Apple iPhone 12
10. Samsung Galaxy S21 FE 5G vs Samsung Galaxy S20 FE 5G

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры