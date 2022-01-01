Xiaomi Poco M3 против Poco C40
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 ноября 2020 года Xiaomi Poco M3 с экраном 6.53" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.71-дюймового Xiaomi Poco C40, который имеет процессор JLQ JR510 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco M3
- На 47% выше плотность пикселей (395 vs 268 PPI)
- Показывает на 51% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Функция реверсивной зарядки
- В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 311 и 155 баллов
Причины выбрать Xiaomi Poco C40
- Защита корпуса от воды по стандарту IP52
- Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|6.71 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|720 x 1650 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|-
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|268 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|440 нит
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass
|Соотношение экрана к корпусу
|83.4%
|82%
|Цветовой охват sRGB
|96.5%
|-
|ШИМ (PWM)
|892 Гц
|-
|Время отклика
|36 мс
|-
|Контрастность
|2214:1
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|162.3 мм
|169.59 мм
|Ширина
|77.3 мм
|76.56 мм
|Толщина
|9.6 мм
|9.18 мм
|Вес
|198 граммов
|204 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Желтый, Черный
|Черный, Зеленый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 662
|JLQ JR510
|Макс. частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|-
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|-
|Размер транзистора
|11 нанометров
|-
|Графика
|Adreno 610
|-
|Частота GPU
|600 МГц
|-
|FLOPS
|~272 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
|CPU
|68236
|36431
|GPU
|32422
|22163
|Memory
|45471
|37186
|UX
|54020
|36684
|Total score
|201233
|133606
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|2 FPS
|-
|Graphics score
|370
|-
|PCMark 3.0 score
|6202
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 11)
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 12.5 Enhanced
|MIUI 13 for POCO
|Размер системы из коробки
|20.5 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (25% за 30 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|-
|Веб-серфинг
|16:54 ч.
|-
|Просмотр видео
|14:34 ч.
|-
|Игры
|07:58 ч.
|-
|Режим ожидания
|151 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Количество объективов
|3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
|2 (13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.1
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4.0"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2020 года
|Июль 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2020 года
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, коммуникации и звук - выбирайте Xiaomi Poco M3, а если корпус – то Xiaomi Poco C40.
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