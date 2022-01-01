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Xiaomi Poco M4 5G против Oppo Realme 10

Ксиаоми Поко М4 5G
VS
Оппо Реалми 10
Xiaomi Poco M4 5G
Oppo Realme 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 августа 2022 года Xiaomi Poco M4 5G с экраном 6.58" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.4-дюймового Oppo Realme 10, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M4 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 10
  • На 48% выше максимальная яркость экрана (606 против 409 нит)
  • На 7% лучшая автономность (38:25 vs 35:46 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 22 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M4 5G
vs
Realme 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.58 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.8% 84.4%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco M4 5G
409 нит
Realme 10 +48%
606 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.99 мм 159.9 мм
Ширина 76.09 мм 73.3 мм
Толщина 8.9 мм 8 мм
Вес 200 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость IP52 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Желтый, Синий Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco M4 5G
83.8%
Realme 10 +1%
84.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М4 5G и Оппо Реалми 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 MediaTek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц -
FLOPS ~243 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M4 5G
551
Realme 10 +2%
561
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M4 5G
1729
Realme 10 +2%
1756
AnTuTu Benchmark 9
Poco M4 5G
336513
Realme 10 +17%
392743
CPU 98678 107702
GPU 78862 92725
Memory 67307 91328
UX 92089 104674
Total score 336513 392743
3DMark Wild Life Performance
Poco M4 5G
1183
Realme 10
н/д
PCMark 3.0 score 7644 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 Realme UI 3.0

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (31% за 30 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:02 ч. 1:16 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:34 ч. 14:38 ч.
Просмотр видео 13:04 ч. 15:55 ч.
Игры 06:08 ч. 06:03 ч.
Режим ожидания 112 ч. 121 ч.
Общая автономность
Poco M4 5G
35:46 ч.
Realme 10 +7%
38:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M4 5G vs Oppo Realme 10
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние - 27 мм
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2022 года Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и камера - выбирайте Oppo Realme 10, а если программное обеспечение, корпус и звук – то Xiaomi Poco M4 5G.

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