Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 августа 2022 года Xiaomi Poco M4 5G с экраном 6.58" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.4-дюймового Oppo Realme 10, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.