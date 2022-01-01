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Xiaomi Poco M4 5G против F4 GT

Ксиаоми Поко М4 5G
VS
Ксиаоми Поко F4 GT
Xiaomi Poco M4 5G
Xiaomi Poco F4 GT

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 29 апреля 2022 года Xiaomi Poco M4 5G с экраном 6.58" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.67-дюймового Xiaomi Poco F4 GT, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M4 5G
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Poco F4 GT
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M4 5G
vs
Poco F4 GT

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.58 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость - 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR - Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 86.2%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.7%
ШИМ (PWM) - 121 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco M4 5G
н/д
Poco F4 GT
756 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 162.5 мм
Ширина 76.1 мм 76.7 мм
Толщина 8.9 мм 8.5 мм
Вес 200 граммов 210 граммов
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Серебристый, Синий Черный, Серебристый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco M4 5G
83.3%
Poco F4 GT +3%
86.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М4 5G и Ксиаоми Поко F4 GT в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 2200 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G57 MC2 Adreno 730
Частота GPU 950 МГц 818 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс ~2236 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M4 5G
556
Poco F4 GT +133%
1294
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M4 5G
1702
Poco F4 GT +112%
3605
AnTuTu Benchmark 9
Poco M4 5G
н/д
Poco F4 GT
1044581
CPU - 251923
GPU - 451857
Memory - 172789
UX - 169806
Total score - 1044581
3DMark Wild Life Performance
Poco M4 5G
н/д
Poco F4 GT
9374
Stability - 50%
Graphics test - 56 FPS
Graphics score - 9374
PCMark 3.0 score - 12984
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 13
Размер системы из коробки - 33 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4700 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки - 0:17 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 09:23 ч.
Просмотр видео - 11:39 ч.
Игры - 03:52 ч.
Режим ожидания - 75 ч.
Общая автономность
Poco M4 5G
н/д
Poco F4 GT
25:18 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M4 5G vs Xiaomi Poco F4 GT
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.12", Samsung GN2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 -
Апертура f/2.4 f/2.4
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Зависит от региона
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M4 5G
н/д
Poco F4 GT
86.6 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F4 GT более удачной покупкой.

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