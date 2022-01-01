Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 апреля 2022 года Xiaomi Poco M4 5G с экраном 6.58" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.5-дюймового Xiaomi Poco M3 Pro, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.