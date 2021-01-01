Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 ноября 2021 года Xiaomi Poco M4 Pro 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 810, против 6.15-дюймового Huawei Honor 20S, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 27 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.