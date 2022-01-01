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Xiaomi Poco M4 Pro 5G против Oppo Realme 9 Pro Plus

Ксиаоми Поко М4 Про 5G
VS
Оппо Реалми 9 Про Плас
Xiaomi Poco M4 Pro 5G
Oppo Realme 9 Pro Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 ноября 2021 года Xiaomi Poco M4 Pro 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 810, против 6.4-дюймового Oppo Realme 9 Pro Plus, который имеет процессор MediaTek Dimensity 920 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M4 Pro 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro Plus
  • Показывает на 43% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (612 против 507 нит)
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 817 и 593 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M4 Pro 5G
vs
Realme 9 Pro Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 84.2%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
Время отклика 42 мс -
Контрастность 700:1 -
Максимальная яркость
Poco M4 Pro 5G
507 нит
Realme 9 Pro Plus +21%
612 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.56 мм 160.2 мм
Ширина 75.8 мм 73.3 мм
Толщина 8.75 мм 8 мм
Вес 195 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Желтый, Синий Черный, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М4 Про 5G и Оппо Реалми 9 Про Плас в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 810 MediaTek Dimensity 920
Макс. частота 2400 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G68 MC4
Частота GPU 850 МГц 950 МГц
FLOPS - ~684 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Poco M4 Pro 5G
354436
Realme 9 Pro Plus +43%
505899
CPU 104318 -
GPU 83801 -
Memory 69450 -
UX 97449 -
Total score 354436 505899
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 7 FPS 6 FPS
Graphics score 1230 -
PCMark 3.0 score 8874 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI MIUI 12.5 Realme UI 3.0
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 60 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (77% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:07 ч. 0:49 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco M4 Pro 5G +14%
18:47 ч.
Realme 9 Pro Plus
16:26 ч.
Время просмотра видео
Poco M4 Pro 5G
16:31 ч.
Realme 9 Pro Plus +11%
18:07 ч.
Время разговора (3G)
Poco M4 Pro 5G +21%
33:26 ч.
Realme 9 Pro Plus
27:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M4 Pro 5G vs Oppo Realme 9 Pro Plus
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.45 f/2.4
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2021 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера и коммуникации - выбирайте Oppo Realme 9 Pro Plus, а если программное обеспечение, корпус и звук – то Xiaomi Poco M4 Pro 5G.

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