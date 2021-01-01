Xiaomi Poco M4 Pro 5G против Samsung Galaxy A12
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 ноября 2021 года Xiaomi Poco M4 Pro 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 810, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A12, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco M4 Pro 5G
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- На 48% выше плотность пикселей (399 vs 270 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Смартфон на 1 год новее
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 810
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Стерео динамики
- На 8% выше максимальная яркость экрана (508 против 470 нит)
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
57
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
25
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
58
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
65
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
56
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|PLS TFT
|Размер
|6.6 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|399 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.8%
|82.1%
|Особенности
|- DCI-P3
|-
|Цветовой охват sRGB
|-
|96.3%
|ШИМ (PWM)
|-
|337 Гц
|Время отклика
|-
|52 мс
|Контрастность
|-
|864:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.56 мм
|164 мм
|Ширина
|75.8 мм
|75.8 мм
|Толщина
|8.75 мм
|8.9 мм
|Вес
|195 граммов
|205 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Желтый, Синий
|Черный, Синий, Белый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 810
|MediaTek Helio P35
|Макс. частота
|2400 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|6 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|IMG PowerVR GE8320
|Частота GPU
|850 МГц
|680 МГц
|FLOPS
|-
|~44.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|3, 4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M4 Pro 5G +256%
595
167
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M4 Pro 5G +73%
1782
1028
|CPU
|104318
|39139
|GPU
|83801
|17033
|Memory
|69450
|30187
|UX
|97449
|37865
|Total score
|354173
|123986
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|7 FPS
|-
|Graphics score
|1232
|-
|PCMark 3.0 score
|8880
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|MIUI 12.5
|One UI 3.1 Core
|Размер системы из коробки
|-
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (20% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:07 ч.
|3:03 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco M4 Pro 5G +2%
18:47 ч.
18:18 ч.
Время просмотра видео
Poco M4 Pro 5G +7%
16:31 ч.
15:19 ч.
Время разговора (3G)
Poco M4 Pro 5G +6%
33:26 ч.
31:34 ч.
Рейтинг времени автономной работы смартфонов (#35 и #70)
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|123°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 8 МП)
|4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy A12 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.45
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
96
Качество видео
80
Итоговая оценка камеры
90
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|-
|7
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2021 года
|Ноябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2021 года
|Декабрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.67 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.38 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco M4 Pro 5G более удачной покупкой.
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