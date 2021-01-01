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Xiaomi Poco M4 Pro 5G против Samsung Galaxy M21

Ксиаоми Поко М4 Про 5G
VS
Самсунг Галакси М21
Xiaomi Poco M4 Pro 5G
Samsung Galaxy M21

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 ноября 2021 года Xiaomi Poco M4 Pro 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 810, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy M21, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9611 и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M4 Pro 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает на 80% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 810
  • Стерео динамики
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy M21
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (610 против 508 нит)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M4 Pro 5G
vs
Galaxy M21

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 84.2%
Особенности - DCI-P3 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 141.3%
ШИМ (PWM) - 215 Гц
Время отклика - 9 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco M4 Pro 5G
508 нит
Galaxy M21 +20%
610 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.56 мм 159 мм
Ширина 75.8 мм 75.1 мм
Толщина 8.75 мм 8.9 мм
Вес 195 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Желтый, Синий Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Poco M4 Pro 5G +1%
84.8%
Galaxy M21
84.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М4 Про 5G и Самсунг Галакси М21 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 810 Samsung Exynos 7 Octa 9611
Макс. частота 2400 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G72 MP3
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
FLOPS - ~259 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M4 Pro 5G +72%
595
Galaxy M21
346
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M4 Pro 5G +33%
1782
Galaxy M21
1337
AnTuTu Benchmark 9
Poco M4 Pro 5G +80%
354173
Galaxy M21
196399
CPU 104318 60417
GPU 83801 25363
Memory 69450 44800
UX 97449 66750
Total score 354173 196399
3DMark Wild Life Performance
Poco M4 Pro 5G +51%
1232
Galaxy M21
816
Stability 99% 73%
Graphics test 7 FPS 4 FPS
Graphics score 1232 816
PCMark 3.0 score 8880 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0)
Оболочка UI MIUI 12.5 One UI 3.1 Core
Размер системы из коробки - 14.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:07 ч. 2:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco M4 Pro 5G
18:47 ч.
Galaxy M21
н/д
Время просмотра видео
Poco M4 Pro 5G
16:31 ч.
Galaxy M21
н/д
Время разговора (3G)
Poco M4 Pro 5G
33:26 ч.
Galaxy M21
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M4 Pro 5G vs Samsung Galaxy M21
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото - 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 123°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 5184 x 3888
Апертура f/2.45 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* - 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M4 Pro 5G
н/д
Galaxy M21
83.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2021 года Март 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.492 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.13 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер питания
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco M4 Pro 5G более удачной покупкой.

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