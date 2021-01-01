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Xiaomi Poco M4 Pro 5G против Vivo V21

Ксиаоми Поко М4 Про 5G
VS
Виво V21
Xiaomi Poco M4 Pro 5G
Vivo V21

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 ноября 2021 года Xiaomi Poco M4 Pro 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 810, против 6.44-дюймового Vivo V21, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800U 5G и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M4 Pro 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Vivo V21
  • На 49% выше максимальная яркость экрана (756 против 508 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 19 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M4 Pro 5G
vs
Vivo V21

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2404 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 84.8%
Особенности - DCI-P3 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.8%
ШИМ (PWM) - 367 Гц
Время отклика - 3.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco M4 Pro 5G
508 нит
Vivo V21 +49%
756 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.56 мм 159.7 мм
Ширина 75.8 мм 73.9 мм
Толщина 8.75 мм 7.3 мм
Вес 195 граммов 176 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Желтый, Синий Сумеречный синий, Сияющий закат
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Poco M4 Pro 5G
84.8%
Vivo V21
84.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М4 Про 5G и Виво V21 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 810 MediaTek Dimensity 800U 5G
Макс. частота 2400 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G57 MC3
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M4 Pro 5G +4%
595
Vivo V21
573
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M4 Pro 5G +13%
1782
Vivo V21
1584
AnTuTu Benchmark 9
Poco M4 Pro 5G +14%
354173
Vivo V21
310771
CPU 104318 66183
GPU 83801 86630
Memory 69450 71312
UX 97449 84274
Total score 354173 310771
3DMark Wild Life Performance
Poco M4 Pro 5G
1232
Vivo V21 +30%
1604
Stability 99% 99%
Graphics test 7 FPS 9 FPS
Graphics score 1232 1604
PCMark 3.0 score 8880 7149
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 Funtouch OS 11.1

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (63% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:07 ч. 1:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco M4 Pro 5G +14%
18:47 ч.
Vivo V21
16:21 ч.
Время просмотра видео
Poco M4 Pro 5G
16:31 ч.
Vivo V21 +6%
17:29 ч.
Время разговора (3G)
Poco M4 Pro 5G
33:26 ч.
Vivo V21
33:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M4 Pro 5G vs Vivo V21
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото - 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung ISOCELL GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Vivo V21 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 44 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 -
Апертура f/2.45 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M4 Pro 5G
н/д
Vivo V21
91.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2021 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Poco M4 Pro 5G, а если дисплей и камера – то Vivo V21.

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