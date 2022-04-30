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Xiaomi Poco M4 Pro 5G против M4 5G

Ксиаоми Поко М4 Про 5G
VS
Ксиаоми Поко М4 5G
Xiaomi Poco M4 Pro 5G
Xiaomi Poco M4 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 ноября 2021 года Xiaomi Poco M4 Pro 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 810, против 6.58-дюймового Xiaomi Poco M4 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M4 Pro 5G
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Xiaomi Poco M4 5G
  • Более новая ОС: Android 12 против 11

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M4 Pro 5G
vs
Poco M4 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 83.3%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
Время отклика 42 мс -
Контрастность 700:1 -
Максимальная яркость
Poco M4 Pro 5G
509 нит
Poco M4 5G
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.56 мм 164 мм
Ширина 75.78 мм 76.1 мм
Толщина 8.75 мм 8.9 мм
Вес 195 граммов 200 граммов
Водонепроницаемость IP53 -
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Желтый, Синий Серый, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco M4 Pro 5G +2%
84.8%
Poco M4 5G
83.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М4 Про 5G и Ксиаоми Поко М4 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 810 MediaTek Dimensity 700
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G57 MC2
Частота GPU 850 МГц 950 МГц
FLOPS - ~243 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M4 Pro 5G +5%
1784
Poco M4 5G
1701
AnTuTu Benchmark 9
Poco M4 Pro 5G
354113
Poco M4 5G
н/д
CPU 104318 -
GPU 83801 -
Memory 69450 -
UX 97449 -
Total score 354113 -
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 7 FPS -
Graphics score 1228 -
PCMark 3.0 score 8874 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI MIUI 12.5 MIUI 13
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:07 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:28 ч. -
Просмотр видео 13:26 ч. -
Игры 06:22 ч. -
Режим ожидания 129 ч. -
Общая автономность
Poco M4 Pro 5G
36:42 ч.
Poco M4 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M4 Pro 5G vs Xiaomi Poco M4 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.12", Samsung GN2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.45 f/2.4
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M4 Pro 5G
89.3 дБ
Poco M4 5G
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2021 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.59 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Poco M4 Pro 5G. У него лучшие камера, корпус и звук.

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Мнение пользователей

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Александр 30 апреля 2022 21:34
Когда выйдет м4 5g топ за свои деньги, про тоже норм но за свои деньги лучше взять ноут 10s редми. А поко м4 5g топ за свои деньги тот же поко м3 про намного дороже чем м4 5g. Однозначно m4 5g как выйдет сразу будет лучшим бюджетным!!!
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