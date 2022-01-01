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Xiaomi Poco M4 Pro против Motorola Moto G82 5G

Ксиаоми Поко М4 Про
VS
Моторола Мото G82 5G
Xiaomi Poco M4 Pro
Motorola Moto G82 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2022 года Xiaomi Poco M4 Pro с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G96 , против 6.6-дюймового Motorola Moto G82 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M4 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 16% выше максимальная яркость экрана (740 против 640 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola Moto G82 5G
  • Показывает на 35% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 651 и 523 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M4 Pro
vs
Moto G82 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 700 нит 640 нит
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 86.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.1%
ШИМ (PWM) - 119 Гц
Время отклика - 12 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco M4 Pro +16%
740 нит
Moto G82 5G
640 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.87 мм 160.89 мм
Ширина 73.87 мм 74.46 мм
Толщина 8.09 мм 7.99 мм
Вес 179.5 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Желтый Серый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco M4 Pro
84.5%
Moto G82 5G +2%
86.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М4 Про и Моторола Мото G82 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2050 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Adreno 619
Частота GPU 950 МГц 840 МГц
FLOPS - ~536 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M4 Pro
523
Moto G82 5G +24%
651
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M4 Pro +3%
1842
Moto G82 5G
1794
AnTuTu Benchmark 9
Poco M4 Pro
305905
Moto G82 5G +35%
412985
CPU 89336 121066
GPU 73785 102050
Memory 58815 71622
UX 81246 114160
Total score 305905 412985
3DMark Wild Life Performance
Poco M4 Pro
1094
Moto G82 5G +11%
1210
Stability 99% 99%
Graphics test 6 FPS 7 FPS
Graphics score 1094 1210
PCMark 3.0 score 8311 10246
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI MIUI 13 -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (51% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч. 1:17 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:27 ч. -
Просмотр видео 16:00 ч. -
Игры 05:53 ч. -
Режим ожидания 131 ч. -
Общая автономность
Poco M4 Pro
36:12 ч.
Moto G82 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M4 Pro vs Motorola Moto G82 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 118° 118°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", OmniVision OV64B40 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.2
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 13 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M4 Pro
н/д
Moto G82 5G
82.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера и коммуникации - выбирайте Motorola Moto G82 5G, а если программное обеспечение и звук – то Xiaomi Poco M4 Pro.

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