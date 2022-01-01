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Xiaomi Poco M4 Pro против Oppo Realme 9i

Ксиаоми Поко М4 Про
VS
Оппо Реалми 9i
Xiaomi Poco M4 Pro
Oppo Realme 9i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2022 года Xiaomi Poco M4 Pro с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G96 , против 6.6-дюймового Oppo Realme 9i, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M4 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 43% выше максимальная яркость экрана (739 против 515 нит)
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 528 и 384 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 9i
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M4 Pro
vs
Realme 9i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 84.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.2%
Время отклика - 26 мс
Контрастность - 847:1
Максимальная яркость
Poco M4 Pro +43%
739 нит
Realme 9i
515 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.87 мм 164.4 мм
Ширина 73.87 мм 75.7 мм
Толщина 8.09 мм 8.4 мм
Вес 179.5 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели - Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Желтый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco M4 Pro
84.5%
Realme 9i
84.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М4 Про и Оппо Реалми 9i в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2050 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Adreno 610
Частота GPU 850 МГц 1100 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M4 Pro +38%
528
Realme 9i
384
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M4 Pro +17%
1846
Realme 9i
1583
AnTuTu Benchmark 9
Poco M4 Pro +25%
316036
Realme 9i
252455
CPU 91710 81097
GPU 80067 38425
Memory 58720 68438
UX 82588 63600
Total score 316036 252455
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 13 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки - 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (51% за 30 минут) Да (27% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч. 1:12 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:00 ч. -
Просмотр видео 16:00 ч. -
Игры 06:10 ч. -
Режим ожидания 131 ч. -
Общая автономность
Poco M4 Pro
36:51 ч.
Realme 9i
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M4 Pro vs Oppo Realme 9i
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.1
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M4 Pro
н/д
Realme 9i
88 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение и корпус - выбирайте Xiaomi Poco M4 Pro, а если камера – то Oppo Realme 9i.

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