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Xiaomi Poco M4 Pro против Samsung Galaxy A52s 5G

Ксиаоми Поко М4 Про
VS
Самсунг Галакси А52s 5G
Xiaomi Poco M4 Pro
Samsung Galaxy A52s 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2022 года Xiaomi Poco M4 Pro с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G96 , против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A52s 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M4 Pro
  • На 12% лучшая автономность (126 vs 113 часов)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A52s 5G
  • Показывает на 58% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 778G
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (799 против 730 нит)
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M4 Pro
vs
Galaxy A52s 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 138.1%
ШИМ (PWM) - 231 Гц
Время отклика - 9 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Poco M4 Pro
730 нит
Galaxy A52s 5G +9%
799 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.87 мм 159.9 мм
Ширина 73.87 мм 75.1 мм
Толщина 8.09 мм 8.4 мм
Вес 179.5 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP67
Материал задней панели - Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Желтый Черный, Белый, Фиолетовый, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М4 Про и Самсунг Галакси А52s 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2050 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Adreno 642L
Частота GPU 850 МГц 490 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M4 Pro
1828
Galaxy A52s 5G +52%
2777
AnTuTu Benchmark 9
Poco M4 Pro
309983
Galaxy A52s 5G +58%
488427
CPU 91710 153005
GPU 80067 153219
Memory 58720 72604
UX 82588 113850
Total score 309983 488427
3DMark Wild Life Performance
Stability - 98%
Graphics test - 14 FPS
Graphics score - 2466
PCMark 3.0 score - 12028
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 13 One UI 4.1
Размер системы из коробки - 26 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (51% за 30 минут) Да (53% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч. 1:28 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco M4 Pro +23%
15:20 ч.
Galaxy A52s 5G
12:38 ч.
Время просмотра видео
Poco M4 Pro +1%
19:52 ч.
Galaxy A52s 5G
19:29 ч.
Время разговора (3G)
Poco M4 Pro +9%
38:38 ч.
Galaxy A52s 5G
35:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M4 Pro vs Samsung Galaxy A52s 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 13 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M4 Pro
н/д
Galaxy A52s 5G
83.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года Август 2021 года
Дата начала продаж Март 2022 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.88 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.84 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A52s 5G более удачной покупкой.

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