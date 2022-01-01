Xiaomi Poco M4 Pro против Tecno Pova Neo 2
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2022 года Xiaomi Poco M4 Pro с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G96 , против 6.82-дюймового Tecno Pova Neo 2, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco M4 Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- На 56% выше плотность пикселей (409 vs 263 PPI)
- Показывает на 45% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 40% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 525 и 374 баллов
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Tecno Pova Neo 2
- Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 5000 мАч
- На 0.39" большая диагональ экрана
- Смартфон на 7 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
80
67
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
44
26
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
81
85
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
56
53
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
74
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
66
58
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.43 дюймов
|6.82 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|720 x 1640 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|-
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|263 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|700 нит
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
|83.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|159.87 мм
|170.86 мм
|Ширина
|73.87 мм
|77.79 мм
|Толщина
|8.09 мм
|9.63 мм
|Вес
|179.5 граммов
|-
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Желтый
|Серый, Синий, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G96
|MediaTek Helio G85
|Макс. частота
|2050 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali G57 MC2
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|950 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|-
|~59 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|-
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M4 Pro +40%
525
374
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M4 Pro +36%
1852
1361
|CPU
|89336
|67787
|GPU
|73785
|34717
|Memory
|58815
|44481
|UX
|81246
|61458
|Total score
|305676
|210407
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|6 FPS
|-
|Graphics score
|1094
|-
|PCMark 3.0 score
|8421
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|7000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (51% за 30 минут)
|Да (50% за 55 минут)
|Время полной зарядки
|1:10 ч.
|2:20 ч.
|Веб-серфинг
|11:27 ч.
|-
|Просмотр видео
|16:00 ч.
|-
|Игры
|05:53 ч.
|-
|Режим ожидания
|131 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|-
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (16 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", OmniVision OV64B40 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.5
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.06"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|13
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|-
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Проводная гарнитура
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco M4 Pro более удачной покупкой.
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