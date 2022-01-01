Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2022 года Xiaomi Poco M4 Pro с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G96 , против 6.47-дюймового Xiaomi Mi Note 10 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.