Xiaomi Poco M5 против Infinix Note 11 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2022 года Xiaomi Poco M5 с экраном 6.58" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.95-дюймового Infinix Note 11 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco M5
- На 8% лучшая автономность (36:22 vs 33:49 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
- Смартфон на 11 месяцев новее
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Infinix Note 11 Pro
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 0.37" большая диагональ экрана
- Стерео динамики
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
72
74
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
38
39
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
58
63
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
76
73
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
63
62
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.58 дюймов
|6.95 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20.5:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|387 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|470 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.6%
|84.5%
|Особенности
|- DCI-P3
|-
|Цветовой охват sRGB
|93.9%
|-
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|-
|Время отклика
|27 мс
|-
|Контрастность
|1481:1
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.99 мм
|173.06 мм
|Ширина
|76.09 мм
|78.37 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.7 мм
|Вес
|201 грамм
|209 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Желтый
|Синий, Серебристый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G99
|MediaTek Helio G96
|Макс. частота
|2200 МГц
|2050 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|6 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali G57 MC2
|Частота GPU
|-
|950 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M5 +6%
552
520
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M5 +5%
1903
1814
|CPU
|104220
|95124
|GPU
|58812
|76677
|Memory
|85822
|73996
|UX
|84352
|93094
|Total score
|335681
|339930
|Stability
|98%
|99%
|Graphics test
|7 FPS
|6 FPS
|Graphics score
|1230
|1096
|PCMark 3.0 score
|8999
|9166
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 2048 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 13
|XOS 10
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (24% за 30 минут)
|Да (25% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:19 ч.
|2:07 ч.
|Веб-серфинг
|13:15 ч.
|13:47 ч.
|Просмотр видео
|13:06 ч.
|11:33 ч.
|Игры
|06:53 ч.
|06:05 ч.
|Режим ожидания
|129 ч.
|110 ч.
Рейтинг автономности смартфонов (#70 и #130)
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|9216 x 6912
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (64 МП + 13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Omnivision OV64C
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|-
|- 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5.0"
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|13
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Октябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2022 года
|Ноябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность и корпус - выбирайте Xiaomi Poco M5, а если камера и звук – то Infinix Note 11 Pro.
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