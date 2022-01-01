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Xiaomi Poco M5 против Oppo Realme 9i

Ксиаоми Поко М5
VS
Оппо Реалми 9i
Xiaomi Poco M5
Oppo Realme 9i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2022 года Xiaomi Poco M5 с экраном 6.58" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.6-дюймового Oppo Realme 9i, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M5
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Показывает на 26% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 546 и 380 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 9i
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M5
vs
Realme 9i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.58 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 480 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 84.2%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.2%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 26 мс
Контрастность - 847:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco M5
н/д
Realme 9i
510 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.99 мм 164.4 мм
Ширина 76.09 мм 75.7 мм
Толщина 8.9 мм 8.4 мм
Вес 201 грамм 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Желтый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco M5
83.6%
Realme 9i +1%
84.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М5 и Оппо Реалми 9i в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Adreno 610
Частота GPU - 1114 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M5 +44%
546
Realme 9i
380
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M5 +15%
1813
Realme 9i
1572
AnTuTu Benchmark 9
Poco M5 +26%
354893
Realme 9i
282417
CPU - 85738
GPU - 49939
Memory - 67271
UX - 82309
Total score 354893 282417
3DMark Wild Life Performance
Poco M5 +173%
1222
Realme 9i
447
Stability 98% -
Graphics test 7 FPS 2 FPS
Graphics score 1222 447
PCMark 3.0 score 9252 7832
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI MIUI 13 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки - 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (27% за 15 минут)
Время полной зарядки - 1:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M5 vs Oppo Realme 9i
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo Realme 9i от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.1
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/5.0" 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Poco M5
н/д
Realme 9i
95
Качество видео
Poco M5
н/д
Realme 9i
61
Итоговая оценка камеры
Poco M5
н/д
Realme 9i
75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M5
н/д
Realme 9i
88 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение - выбирайте Xiaomi Poco M5, а если звук – то Oppo Realme 9i.

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