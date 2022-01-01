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Xiaomi Poco M5 против Oppo Realme C25s

Ксиаоми Поко М5
VS
Оппо Реалми C25s
Xiaomi Poco M5
Oppo Realme C25s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2022 года Xiaomi Poco M5 с экраном 6.58" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.5-дюймового Oppo Realme C25s, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M5
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 49% выше плотность пикселей (401 vs 270 PPI)
  • Показывает на 45% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • На 41% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 549 и 388 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme C25s
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M5
vs
Realme C25s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.58 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 480 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 81.7%
Особенности - DCI-P3 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco M5
447 нит
Realme C25s
н/д

Дизайн и корпус

Высота 163.99 мм 164.5 мм
Ширина 76.09 мм 75.9 мм
Толщина 8.9 мм 9.6 мм
Вес 201 грамм 209 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Желтый Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Poco M5 +2%
83.6%
Realme C25s
81.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М5 и Оппо Реалми C25s в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G52 MP2
Частота GPU - 1000 МГц
FLOPS - ~59 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M5 +41%
549
Realme C25s
388
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M5 +38%
1880
Realme C25s
1363
AnTuTu Benchmark 9
Poco M5 +45%
317961
Realme C25s
219558
CPU 103855 71210
GPU 60135 39410
Memory 70647 47486
UX 85087 63490
Total score 317961 219558
3DMark Wild Life Performance
Poco M5 +74%
1229
Realme C25s
707
Stability 98% 97%
Graphics test 7 FPS 4 FPS
Graphics score 1229 707
PCMark 3.0 score 8924 8792
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 13 Realme UI 3.0

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (24% за 30 минут) Да (43% за 70 минут)
Время полной зарядки 2:19 ч. 3:10 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:25 ч. -
Просмотр видео 12:14 ч. -
Игры 07:11 ч. -
Режим ожидания 125 ч. -
Общая автономность
Poco M5
36:45 ч.
Realme C25s
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M5 vs Oppo Realme C25s
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/5.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2022 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco M5 более удачной покупкой.

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