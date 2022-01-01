Xiaomi Poco M5 против Samsung Galaxy A33 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2022 года Xiaomi Poco M5 с экраном 6.58" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A33 5G, который имеет процессор Exynos 1280 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco M5
- На 15% лучшая автономность (36:45 vs 31:53 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A33 5G
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- На 63% выше максимальная яркость экрана (727 против 447 нит)
- Стабилизация изображения
- Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
73
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
44
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
85
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
58
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
76
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
65
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|6.58 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1000 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.6%
|83.7%
|Особенности
|- DCI-P3
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.3%
|ШИМ (PWM)
|-
|366 Гц
|Время отклика
|-
|1 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.99 мм
|159.7 мм
|Ширина
|76.09 мм
|74 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.1 мм
|Вес
|201 грамм
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Желтый
|Черный, Белый, Синий, Персиковый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G99
|Samsung Exynos 1280
|Макс. частота
|2200 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|6 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G68
|Частота GPU
|-
|1000 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
549
Galaxy A33 5G +33%
729
Geekbench 5 (многоядерный)
1880
Galaxy A33 5G +1%
1898
|CPU
|103855
|108192
|GPU
|60135
|121588
|Memory
|70647
|69949
|UX
|85087
|106984
|Total score
|317961
|404769
|Stability
|98%
|98%
|Graphics test
|7 FPS
|13 FPS
|Graphics score
|1229
|2258
|PCMark 3.0 score
|8924
|10769
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|MIUI 13
|One UI 5.0
|Размер системы из коробки
|-
|26 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (24% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:19 ч.
|1:15 ч.
|Веб-серфинг
|14:25 ч.
|10:17 ч.
|Просмотр видео
|12:14 ч.
|15:03 ч.
|Игры
|07:11 ч.
|05:45 ч.
|Режим ожидания
|125 ч.
|105 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy A33 5G от DxOMark
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5.0"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
112
Качество видео
Итоговая оценка камеры
105
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|13
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2022 года
|Апрель 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy A33 5G, а если автономность – то Xiaomi Poco M5.
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