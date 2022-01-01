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Xiaomi Poco M5 против Tecno Pova 4

Ксиаоми Поко М5
VS
Текно Пова 4
Xiaomi Poco M5
Tecno Pova 4

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2022 года Xiaomi Poco M5 с экраном 6.58" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.82-дюймового Tecno Pova 4, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M5
  • На 56% выше плотность пикселей (401 vs 257 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Tecno Pova 4
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Poco M5
73
Pova 4
67
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Poco M5
37
Pova 4
42
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Poco M5
83
Pova 4
87
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Poco M5
58
Pova 4
50
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Poco M5
76
Pova 4
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Poco M5
62
Pova 4
62

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M5
vs
Pova 4

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.58 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 257 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 84.9%
Особенности - DCI-P3 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco M5
452 нит
Pova 4
н/д

Дизайн и корпус

Высота 163.99 мм 170.6 мм
Ширина 76.09 мм 77.5 мм
Толщина 8.9 мм 8.7 мм
Вес 201 грамм -
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Желтый Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco M5
83.6%
Pova 4 +2%
84.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М5 и Текно Пова 4 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 MediaTek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G57 MC2
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 -
Карта памяти MicroSD -
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M5
550
Pova 4 +1%
557
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M5 +3%
1905
Pova 4
1845
AnTuTu Benchmark 9
Poco M5
322222
Pova 4 +18%
379873
CPU 103855 105314
GPU 60135 86947
Memory 70647 89367
UX 85087 98193
Total score 322222 379873
3DMark Wild Life Performance
Poco M5
1229
Pova 4
н/д
Stability 98% -
Graphics test 7 FPS -
Graphics score 1229 -
PCMark 3.0 score 8924 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 HiOS 8.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (24% за 30 минут) Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки 2:19 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:25 ч. -
Просмотр видео 12:14 ч. -
Игры 07:11 ч. -
Режим ожидания 125 ч. -
Общая автономность
Poco M5
36:45 ч.
Pova 4
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M5 vs Tecno Pova 4
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 3264 x 2448
Апертура f/2.2 -
Размер сенсора 1/5.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет -
LTE Cat* 13 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение и камера - выбирайте Xiaomi Poco M5, а если производительность и звук – то Tecno Pova 4.

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