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Xiaomi Poco M5 против Tecno Pova Neo 2

Ксиаоми Поко М5
VS
Текно Пова Нео 2
Xiaomi Poco M5
Tecno Pova Neo 2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2022 года Xiaomi Poco M5 с экраном 6.58" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.82-дюймового Tecno Pova Neo 2, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M5
  • На 52% выше плотность пикселей (401 vs 263 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Показывает на 34% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 552 и 371 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Tecno Pova Neo 2
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 5000 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M5
vs
Pova Neo 2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.58 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 720 x 1640 пикселей
Соотношение сторон 20:9 -
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 263 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 83.1%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.9% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 27 мс -
Контрастность 1481:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco M5
449 нит
Pova Neo 2
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.99 мм 170.86 мм
Ширина 76.09 мм 77.79 мм
Толщина 8.9 мм 9.63 мм
Вес 201 грамм -
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Желтый Серый, Синий, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco M5 +1%
83.6%
Pova Neo 2
83.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М5 и Текно Пова Нео 2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G52 MP2
Частота GPU - 1000 МГц
FLOPS - ~59 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M5 +49%
552
Pova Neo 2
371
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M5 +40%
1903
Pova Neo 2
1362
AnTuTu Benchmark 9
Poco M5 +34%
335681
Pova Neo 2
250356
CPU 104220 65888
GPU 58812 59710
Memory 85822 45286
UX 84352 77422
Total score 335681 250356
3DMark Wild Life Performance
Poco M5 +65%
1230
Pova Neo 2
744
Stability 98% 98%
Graphics test 7 FPS 4 FPS
Graphics score 1230 744
PCMark 3.0 score 8999 7873
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 -
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 7000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (24% за 30 минут) Да (50% за 55 минут)
Время полной зарядки 2:19 ч. 2:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:15 ч. -
Просмотр видео 13:06 ч. -
Игры 06:53 ч. -
Режим ожидания 129 ч. -
Общая автономность
Poco M5
36:22 ч.
Pova Neo 2
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M5 vs Tecno Pova Neo 2
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер сенсора 1/5.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно -
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M5
80.7 дБ
Pova Neo 2
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2022 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Проводная гарнитура
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco M5 более удачной покупкой.

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