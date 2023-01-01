Xiaomi Poco M5 против Tecno Spark 9 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2022 года Xiaomi Poco M5 с экраном 6.58" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.6-дюймового Tecno Spark 9 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco M5
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Показывает на 49% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
- На 52% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 544 и 358 баллов
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
72
68
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
38
21
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
57
61
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
76
71
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
62
56
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.58 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20.5:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|407 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|550 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.6%
|83.3%
|Особенности
|- DCI-P3
|-
|Цветовой охват sRGB
|93.9%
|-
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|-
|Время отклика
|27 мс
|-
|Контрастность
|1481:1
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.99 мм
|164.18 мм
|Ширина
|76.09 мм
|75.6 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.42 мм
|Вес
|201 грамм
|187 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Желтый
|Синий, Черный, Белый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G99
|MediaTek Helio G85
|Макс. частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|6 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|-
|1000 МГц
|FLOPS
|-
|~59 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M5 +52%
544
358
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M5 +51%
1886
1248
|CPU
|104220
|66678
|GPU
|58812
|33604
|Memory
|85822
|49051
|UX
|84352
|74003
|Total score
|332574
|222722
|Stability
|98%
|97%
|Graphics test
|7 FPS
|4 FPS
|Graphics score
|1229
|721
|PCMark 3.0 score
|9001
|7788
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 512 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13
|HiOS 8.6
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (24% за 30 минут)
|Да (60% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|2:19 ч.
|2:10 ч.
|Веб-серфинг
|13:15 ч.
|-
|Просмотр видео
|13:06 ч.
|-
|Игры
|06:54 ч.
|-
|Режим ожидания
|129 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8190 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.5 микрон
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.2
|-
|Размер сенсора
|1/5.0"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|13
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Июнь 2022 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2022 года
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco M5 более удачной покупкой.
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