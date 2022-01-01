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Xiaomi Poco M5s против Oppo Realme 9 5G

Ксиаоми Поко М5s
VS
Оппо Реалми 9 5G
Xiaomi Poco M5s
Oppo Realme 9 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2022 года Xiaomi Poco M5s с экраном 6.43" и чипом Mediatek Helio G95, против 6.6-дюймового Oppo Realme 9 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M5s
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (756 против 558 нит)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 9 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 693 и 515 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M5s
vs
Realme 9 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 700 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 84.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.7%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 33 мс
Контрастность - 1178:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco M5s +35%
756 нит
Realme 9 5G
558 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.46 мм 164.3 мм
Ширина 74.5 мм 75.6 мм
Толщина 8.29 мм 8.5 мм
Вес 178.8 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Белый Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco M5s
83.5%
Realme 9 5G +1%
84.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М5s и Оппо Реалми 9 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G95 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2050 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4 Adreno 619
Частота GPU 900 МГц 840 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс ~536 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M5s
515
Realme 9 5G +35%
693
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M5s
1815
Realme 9 5G +10%
2000
AnTuTu Benchmark 9
Poco M5s +2%
362546
Realme 9 5G
354910
CPU 97587 123800
GPU 100579 79023
Memory 67761 55305
UX 99310 98015
Total score 362546 354910
3DMark Wild Life Performance
Poco M5s
н/д
Realme 9 5G
1227
PCMark 3.0 score - 11470
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 Realme UI 3.0
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (53% за 30 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:24 ч. 1:45 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:18 ч. -
Просмотр видео 13:25 ч. -
Игры 06:08 ч. -
Режим ожидания 124 ч. -
Общая автономность
Poco M5s
34:56 ч.
Realme 9 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M5s vs Oppo Realme 9 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 6000 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", OmniVision OV64B
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.1
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M5s
н/д
Realme 9 5G
84.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.25 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, камера, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Poco M5s, а если производительность – то Oppo Realme 9 5G.

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