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Xiaomi Poco M5s против Oppo Realme 9i

Ксиаоми Поко М5s
VS
Оппо Реалми 9i
Xiaomi Poco M5s
Oppo Realme 9i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2022 года Xiaomi Poco M5s с экраном 6.43" и чипом Mediatek Helio G95, против 6.6-дюймового Oppo Realme 9i, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M5s
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 47% выше максимальная яркость экрана (757 против 516 нит)
  • Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 9i
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M5s
vs
Realme 9i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 480 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 700 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 84.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.2%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 26 мс
Контрастность - 847:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco M5s +47%
757 нит
Realme 9i
516 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.46 мм 164.4 мм
Ширина 74.5 мм 75.7 мм
Толщина 8.29 мм 8.4 мм
Вес 178.8 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Белый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco M5s
83.5%
Realme 9i +1%
84.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М5s и Оппо Реалми 9i в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G95 Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2050 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4 Adreno 610
Частота GPU 900 МГц 1114 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M5s +34%
519
Realme 9i
386
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M5s +17%
1848
Realme 9i
1585
AnTuTu Benchmark 9
Poco M5s +28%
366023
Realme 9i
286269
CPU 97587 85738
GPU 100579 49939
Memory 67761 67271
UX 99310 82309
Total score 366023 286269
3DMark Wild Life Performance
Poco M5s +233%
1488
Realme 9i
447
PCMark 3.0 score 7962 8045
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 13 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки - 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (53% за 30 минут) Да (27% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:24 ч. 1:12 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:57 ч. -
Просмотр видео 13:25 ч. -
Игры 06:12 ч. -
Режим ожидания 124 ч. -
Общая автономность
Poco M5s
34:36 ч.
Realme 9i
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M5s vs Oppo Realme 9i
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 6000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", OmniVision OV64B
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo Realme 9i от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.1
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Poco M5s
н/д
Realme 9i
95
Качество видео
Poco M5s
н/д
Realme 9i
61
Итоговая оценка камеры
Poco M5s
н/д
Realme 9i
75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco M5s
н/д
Realme 9i
88 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Poco M5s. У него лучшие дисплей, производительность, программное обеспечение, камера и корпус.

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